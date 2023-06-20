BIST 5.269
DOLAR 23,64
EURO 25,83
ALTIN 1.479,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edirne'de kuvvetli fırtına çatıda çalışan işçileri savurdu; 1'i ağır 3 yaralı

Edirne'de kuvvetli fırtına çatıda çalışan işçileri savurdu; 1'i ağır 3 yaralı

EDİRNE'de etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın, bir fabrikanın çatı montajını yapan işçileri yaklaşık 12 metreden beton zemine düşürmesiyle 1’i ağır 3 işçi yaralandı.

Abone ol

Edirne’nin Süloğlu ve Lalapaşa ilçeleri arasında bulunan Edirne Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikanın çatısını yapmak için Afyon’dan gelen Yılmaz Üstündağ, Ali Över ve İbrahim Özer çatı montajı yaptıkları esnada şiddetli sağanak, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Fabrikanın çatı kaplamasını yapan 5 işçiden 3’ü aniden bastıran kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı işçilerden İbrahim Özer’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Edirne Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına sonrası birçok fabrikanın çatısı uçarken bazı fabrikaları ise su bastı.

“Fırtına panelleri fırlatınca kendimizi yerde bulduk”

Yaşanan olayın şokunu üzerinden atlatamayan işçilerden Yılmaz Üstündağ, “Saat 5 civarında son bir paket kalmıştı, onu da takıp işimizi bitirelim dedik. Birden fırtına ve rüzgar panelleri kaldırınca 5 kişiyi de fırlattı. Kendimizi yerde bulduk. Emniyet kemerlerimiz takılıydı ama fırtına ile birlikte panellerde havaya kalkınca yapacak bir şeyimiz kalmadı. Diğer arkadaşımızın kalbi durmuş durumda. Ben ve İbrahim yere düştük diğer arkadaşlarımız hafif sıyrıklarla atlattı” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı 2023 AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Mersin'de yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı: 1 ölü, 28 yaralı
Mersin'de yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı: 1 ölü, 28 yaralı
Motorine çok büyük zam! Benzin fiyatını yakaladı! 20 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları...
Motorine çok büyük zam! Benzin fiyatını yakaladı! 20 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları...
Kemal Kılıçdaroğlu çok yüksekten attı! 13 büyükşehirle birlikte İstanbul'un 25 ilçesini kazanacakmış!
Kemal Kılıçdaroğlu çok yüksekten attı! 13 büyükşehirle birlikte İstanbul'un 25 ilçesini kazanacakmış!
Kemal Kılıçdaroğlu kendine yeni danışman atadı! Yeni danışman bir gazeteci
Kemal Kılıçdaroğlu kendine yeni danışman atadı! Yeni danışman bir gazeteci
Sabancı'nın evinde gizli ses kaldı skandalı! Hemşire suç üstü yakalandı...
Sabancı'nın evinde gizli ses kaldı skandalı! Hemşire suç üstü yakalandı...
İzmir'de anne, iki kızı ve bir erkeği parçalayıp derin dondurucuda sakladı! Kan donduran itiraflar...
İzmir'de anne, iki kızı ve bir erkeği parçalayıp derin dondurucuda sakladı! Kan donduran itiraflar...
Arda Güler ilk golünde tarihe geçmeyi başardı
Arda Güler ilk golünde tarihe geçmeyi başardı
Anadolu Efes Ergin Ataman'a veda etti
Anadolu Efes Ergin Ataman'a veda etti
Gümüşhane’de kanalizasyon kazısında insan kafatası bulundu
Gümüşhane’de kanalizasyon kazısında insan kafatası bulundu