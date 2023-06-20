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Arda Güler 'geleceği hakkında ne söylersin' sorusuna cevap verdi

Arda Güler 'geleceği hakkında ne söylersin' sorusuna cevap verdi

EURO 2024 Elemeleri grup maçında Galler'e muhteşem bir gol atan Arda Güler, maç sonu "Geleceğin hakkında ne söylersin?" sorusuna "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum." diye cevap verdi.

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A Milli Takımımız ile Galler, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaştı. Samsun'da oynanan maçı 2-0 kazanan Ay-Yıldızlı ekibimizde attığı golle karşılaşmaya damgasını vuran Arda Güler'in geleceği merak ediliyordu.

Fenerbahçeli taraftarların takımda kalması için hashtag kampanyaları başlattığı genç yıldız, transferiyle ilgili ilk kez konuştu.

"Her şeyin hayırlısı olsun"

"Geleceğin hakkında ne söylersin?" sorusunu cevaplayan Güler, "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu an galibiyet ve golden başka bir şey düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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