Ekrem İmamoğlu anket yaptırdı! "İmamoğlu’suz CHP’ye oy vermeyiz"

CHP'de genel başkanlık yarışına soyunan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP için anket yaptırdığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun anketinden bakın ne sonuç çıktı? Ekrem İmamoğlu'nun B planı ne?..

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Seçimlerin ardından 'değişim' deyip Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmaya devam eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anketler yaptırmaya başladığı ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Hande Fırat, İmamoğlu'nun anketlerini ve CHP'de değişim olmazsa 'yeni parti' planını yazdı.

İmamoğlu’na oy veririz ama...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kamuoyu araştırmaları yaptırdığını belirten Hande Fırat, "Bu araştırmalarda en çok 'Değişim şart, İmamoğlu’na oy veririz ama İmamoğlu’suz CHP’ye oy vermeyiz, içinde de yer almayız' tespiti öne çıkıyor" dedi.

İmamoğlu yeni parti kurabilir

İmamoğlu cephesinden gelişmeleri aktaran Hande Fırat, "Sürecin gidişatına göre her olasılık masada. CHP’nin başına geçmek isteyen İmamoğlu yeni bir parti kurma seçeneğini de hâlâ dışlamış değil" iddiasında bulundu.

İmamoğlu o çıkışa çok kırıldı

Fırat, "İmamoğlu cephesini en çok kıran ise, kendisine yönelik mahkeme sürecinin AK Partili bakanlar tarafından değil; Bülent Kuşoğlu tarafından hatırlatılıyor olması" ifadesini kullandı.

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