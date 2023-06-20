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Çiftlikte iki küçük çocuk feci şekilde can verdi Menzil Cemaati'nden açıklama

Çiftlikte iki küçük çocuk feci şekilde can verdi Menzil Cemaati'nden açıklama

Konya Karatay'da bir çiftlikte Suriye uyruklu 2 ve 3 yaşındaki iki çocuk yem karma makinesine kapılarak yaşamını yitirdi. Menzil cemaatine ait olduğu belirtilen çiftiliğin sorumlusu Bekir Başpınar, “Ödemelerimizi yaptık, olay kapandı” dedi.

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Konya’nın Karatay ilçesindeki Akbaş Mahallesi’nde bulunan Nazar Çiftliği'nde korkunç bir olay meydana geldi.

Çiftlikte çalıyan Suriyeli bir ailenin iki küçük çocuğu 21 aralık 2018’de traktöre bağlı yem karma makinesine kapıldı. 2 yaşındaki Selin ve 3 yaşındaki Mehmed isimli kardeşler olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Bilirkişi raporunda "güvenlik önlemi" denildi

Çocukların ölümünün ardından şüpheliler hakkında “Taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan Konya Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, traktör ile yem karma makinasına bağlandığı yerde yaklaşmayı önleyici herhangi bir korumalığın bulunmadığı, çevrede herhangi bir uyarı ikaz levha ve işaretlerinin bulunmadığı belirtildi.

Mahkeme çiftliğin resmi sahibi olan Menzil mensubu Rayhan Tülek ile onun işlerini yürüten Mehmet Değiş ve Semerkand Vakfı’nın Konya Şubesi’nin müdürü de olan Bekir Başpınar’ı toplamda 60 bin 700 TL adli para cezasına çarptırdı. Üç kişiye “Taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan verilen para cezası 20 ile 24 taksitlere bölündü.

Aile şikayetçi olmadı

Yargılama sürecinde ifadelerine başvurulan baba Hasan Ramazan ve anne Döne Abid, maddi ve manevi olarak zararlarının karşılandıklarını ileri sürerek şüphelilerden şikayetçi olmadı. Tali kusurlu bulunan anne ve babaya ise “Çocuklarını kaybetmeleri ve olay sebebiyle derin üzüntü yaşamaları” nedeniyle herhangi bir ceza verilmedi.

"Ödemelerimizi yaptık"

Menzil’in Konya sorumlularından olduğu belirtilen, Semerkand Vakfı’nın Konya Şubesi’nin de müdürü olan ve iki çocuğun yaşamını yitirdiği facia nedeniyle yargılanan Bekir Başpınar’a BirGün ulaştı. Başpınar, “Bu konuyla ilgili bir şey kalmadı. Dava açıldı, ödemelerimizi yaptık, olay kapatıldı. Süreç bitti, bu konuyla ilgili bilgi vermiyoruz” dedi.

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