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Galatasaray yıldız sol bek için kolları sıvadı! Alman devine resmi teklif yapıldı...

Galatasaray yıldız sol bek için kolları sıvadı! Alman devine resmi teklif yapıldı...

Galatasaray, bonservisi Leipzig’te bulunan İspanyol sol bek Angelino için Alman temsilcisine resmi teklif yaptı. .

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Galatasaray şampiyonlukla tamamladığı geçen sezon 5 farklı oyuncuyu (Van Aanholt, Dubois, Emre Taşdemir, Adekugbe, Kazımcan) sol bekte oynatmak zorunda kaldı.

Kazımcan'ın önünde bir ismi transfer etmeye karar veren sarı-kırmızılı kulüp, ilk teklifini Angelino'ya yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk'un listesinde üst sırada yer alan İspanyol sol bek, Manchester City'yi de gördüğü kariyerinde iniş-çıkışlar yaşarken geçen sezonu kiralık olarak Alman ekibi Hoffenheim'da geçirmişti.

Leipzig yüksek bonservis bedeli bekliyor

Bundesliga'da 33 karşılaşmada 10 asistlik performans sergileyen Angelino, sezonun bitmesiyle sözleşmesini 2025'e kadar elinde bulunduran Leipzig'e döndü.

Galatasaray, 26 yaşındaki oyuncu için görüşmelere satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden başladı.

Sarı-kırmızılılar hem kulübü Leipzig'i hem de Angelino'yu başarı içeren bonuslarla ikna etmeye çalışıyor.

Alman ekibi, iki yıl daha sözleşmesi bulunan Angelino'dan yüksek bonservis bedeli kazanmak istiyor. Galatasaray ise hücum gücü yüksek sol beki kiralamakta ısrarcı.

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