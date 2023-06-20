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Kurtlar Vadisi Güllü kim oynuyor, 55 kilo verdi son hali olay! Erhan Ufak kimdir, kaç yaşında?

Kurtlar Vadisi Güllü kim oynuyor, 55 kilo verdi son hali olay! Erhan Ufak kimdir, kaç yaşında?

Ekranların efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Güllü karakterine hayat veren oyuncu Erhan Ufak tam 55 kilo verdi bambaşka biri oldu. Mide ameliyat olan Erhan Ufak'ın son hali ve eski hali de merak konusu oldu. Peki kimdir Kurtlar Vadisi Güllü? Erhan Ufak kaç yaşında, aslen nereli?

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Kurtlar Vadisi dizisi ile birçok kişinin hafızasında Güllü Erhan olarak kalan Erhan Ufak, son hali ile görenleri şaşırttı. Kurtlar Vadisi dizisinin adeta hafızalara kazınan isimlerinden biri olmayı başaran Erhan Ufak, uzun bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Özellikle Kurtlar Vadisi ile hatırlanan Erhan Ufak'ın son halini görenler oldukça şaşırdı.

Mide ameliyatı oldu 55 kilo verdi

Kurtlar Vadisi dizisi ile fazlaca sevilen Erhan Ufak, uzun bir süre ekranlardan uzaktı. Geçirdiği mide ameliyatının ardından 55 kilo vermeyi başaran Erhan Ufak, son hali ile fazlaca değişti.

Erhan Ufak, sempatik ve komik tavırlarıyla Kurtlar Vadisi dizisinde adeta herkesin gönlüne taht kurmayı başarmıştı. Bu nedenle hafızalardan unutulmayacak bir izlenim de bıraktı. Bunun yanı sıra Erhan Ufak'ın 55 kilo vermesi, ünlü oyuncuyu ilk kez görenleri fazlaca şaşırttı.

Son hali şaşırttı

Kurtlar Vadisi dizisi ile birçok insanın beğenisi kazanan Erhan Ufak, 55 kilo vermesiyle birçok kişiyi şaşırtmayı başardı. Eski halinden adeta eser kalmayan ünlü oyuncu, yeni haliyle fazlaca beğeni topluyor. Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz ismini ilk kez görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ının son hali;

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