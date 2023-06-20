20 Haziran 2023 kripto piyasasında neler oluyor? Bitcoin, Ethereum...

20 Haziran 2023 kripto para piyasasındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Bitcoin'de yükseliş mi var düşüş mü? Lider kripto para FED'in faiz kararı sonrası resmen çakılmıştı.

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Bitcoin 26.793 dolardan, Türk lirası karşısında ise 633.350 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.726, Cardano (ADA) 0,258 dolar civarlarında bulunuyor.

Son 24 saatlik periyotta Kaspa (KAS) en çok yükselen altcoin oldu.

Binance o ülkeden çekiliyor

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ülkedeki regülasyonlar nedeniyle Hollanda pazarından çekilme kararı aldığını duyurdu.

İslam Memiş: Öngörüm devam ediyor

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında Bitcoin için öngörüsünü açıkladı. Memiş şunları kaydetti:

Son baskılanmalar. Temmuz ayı itibariyle boğa piyasasına girebileceğini, 30-35 bin dolar yeni bant aralığına yerleşeceğini belirtmiştim.Aynı öngörüm devam ediyor. Perşembe günü yine Amerika Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması olacak.Powell’ın mesajları, küresel piyasalar için önemli olacak.