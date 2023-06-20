Ergün Atalay kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? TÜRK-İŞ Başkanı Ergüm Atalay eşi kimdir?

milyonlarca işçinin gözü kulağı asgari ücrete yapılacak olan ara zamda. Dün akşam Türkİş Başkanı Ergün Atalay ile Erdoğan bir görüşme yaptı. İstediğimiz rakam olmazsa masaya oturmayız diyen Ergün Atalay net ve kararlı söylemleri ile dikkat çekiyor. Peki Ergün Atalay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ergün Atalay evli mi, eşi kimdir?

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TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay son günlerde gündemin en sıcak ve merak edilen isimlerinden biri. Bayram öncesi milyonları yakından ilgilendiren asgari ücrete ara zam belli olacak. Zam pazarlığında önemli rol oynayan isimlerden biri de Ergün Atalay oldu. Peki kimdir Ergün Atalay, aslen nereli, kaç yaşında? TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, 1982 yılında yapılan seçimlerde Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Mali Sekreterliğine ve 1992 yılında ise Şube Başkanlığına seçilmişti.

Ergün Atalay kimdir?

Ergün Atalay 1954 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1967 yılında Donatım İlkokulundan mezun oldu. 1968 yılında TCDD Çıraklık Okuluna girdi ve buradan 1972 yılında mezun oldu. Aynı yıl Adapazarı Vagon Fabrikasında işbaşı yaptı. 1978 yılında TÜVASAŞ işyeri sendika temsilciliğine getirildi.

1982 yılında yapılan seçimlerde Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Mali Sekreterliğine ve 1992 yılında ise Şube Başkanlığına seçildi. Demiryol-İş Sendikası Denetim Kurulu üyeliği yaptı. 1999 yılında Demiryol-İş Sendikası 6. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa seçilen Ergün Atalay, 2003, 2007, 2011 ve 2015’de bu göreve yeniden seçildi. Aralık 2002’de yedekten girdiği TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’nda Genel Eğitim Sekreterliği görevine getirildi. 19, 20 ve 21. Olağan Genel Kurullarda Genel Mali Sekreterlik görevine seçildi.

3-6 Aralık 2015 ve 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen TÜRK-İŞ 22 ve 23’üncü Olağan Genel Kurullarında ise Genel Başkanlık görevine tekrar seçilmiştir. Ergün Atalay, evli ve üç çocuk babasıdır.