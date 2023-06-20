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Bloomberg: Bakan Mehmet Şimşek, geleneksel politikalara kademeli geçiş mesajı verdi

Bloomberg: Bakan Mehmet Şimşek, geleneksel politikalara kademeli geçiş mesajı verdi

Geçen hafta cuma Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantılarda geleneksel politikalara kademeli geçiş mesajı verdi.

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Bloomberg'teki habere göre Şimşek, iş dünyası ve bankacılık sektörü temsilcilerine atılacak adımların istenmeyen olumsuz etkilerinden kaçınmak için yavaş bir şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

Konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre Bakan Şimşek, geleneksel politikalara kademeli geçiş yapılacağını açıkladı.

Haberde, yeni bakanlarla beraber Türkiye'nin ekonomi ve dış politikada normalleşmeye gitmesinin beklendiği yazıldı.

Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devralırken, "Türkiye'nin rasyonel zemine dönmekten başka çaresi yok" demiş; "şeffaflık", "öngörülebilirlik" ve "uluslararası normlar" vurgusu yapmıştı.

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