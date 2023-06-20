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AK Parti'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları! Eski Bakan isim verdi

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları! Eski Bakan isim verdi

Yazar Fuat Uğur, ismini vermediği eski Bakan ile görüştü AK Parti'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir adayı olabilecek isimleri yazısına taşıdı. Buna göre İstanbul için Murat Kurum ve Tevfik Göksu, Ankara için Turgut Altınok uygun adaylar arasında.

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2024 yerel seçimler için AK Parti kolları sıvadı. Seçim zaferinin ilan edildiği gece Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalar için start verdi. Hedef 11 büyükşehiri geri almak. 

tv100 yazarı Fuat Uğur, bir önceki hükümette bakan olarak görev alan isimle telefonda görüştü adaylara ilişkin açıklamalarını yazısına taşıdı:

"Yumuşak huylu, aynı zamanda gayretli"

"Sayın Bakan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisi, saygısı öyle büyük ki, sık sık konuşmasının arasında bu duygusunu ifade eden cümleleri işitiyorsunuz. Bu yüzden de kafamdaki soruyu pat diye ağzımdan çıkarıverdim, “Ankara ya da İstanbul’a siz aday gösterilir misiniz?” diye. Boşuna değil bu sorum, kulislerde çok sık dillendiriliyor.

İlk sözü “Ben biraz sertim” oldu ve ekledi:

“Yerel seçimlerde, özellikle İstanbul ve Ankara’da ılımlı, yumuşak, sakin ve hizmet odaklı isimlerin aday olması lazım. AK Parti’de herkes hizmet odaklı ama seçim kazanılmak isteniyorsa bu kişilik özellikleri gerekli. Mesela Kadir Topbaş gibi.”

Kaçınılmaz olarak isimleri sıraladım. Misal “İstanbul için eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un adı da geçiyor, nasıl sizce?” diye. Cevabı çok şaşırttı beni:

“Güçlü bir isim. Teknik, dediğim gibi yumuşak huylu, aynı zamanda gayretli. Tabii sonuç ne olur bilemeyiz ama bana göre tarz bu olmalı. Zaten kim aday gösterilirse gösterilsin kazanması için canımızı dişimize takıp çalışacağız yine.”

Bir ekleme de ben yapayım eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum için; sempatik…

Ya Tevfik Göksu?

“O da olur, tabii ki.”

Kendisine neden böyle bir profil çizdiğini sordum. Yani “Yumuşak, ılımlı, sakin, hizmet odaklı" gibi özellikleri öne çıkardığını.

Anlattı. İktidar kutuplaşma ateşine odun atmama konusundaki kararlılığını sürdürmeliydi. Muhalefet, kaybettiği seçimlerde kutuplaştırmanın bedelini ağır biçimde ödedi. AK Parti de bu anlamda karşı tarafın yeniden konsolide olmasına katkı sunmamalı.

Akla çok yatkın.

Peki ANKARA ADAYI kim olmalı?

Ankara, İstanbul’a nazaran milliyetçi oyların daha güçlü olduğu bir il çünkü. Adayda bu özellikler bulunmalı sonuçta. Cevabı netti:

“Ankara’da milliyetçinin hası var; o da Turgut Altınok.”

Doğru söze ne denir.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un önceki seçimlerde de adı geçmişti. Çünkü muhalefetin adayı Mansur Yavaş’ın milliyetçi kesimden oy alabileceği ihtimali çok öne çıkmıştı. Ama nasıl olduysa AK Parti’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Ankara adayı gösterildi ve kaybetti.

Şimdi Mansur Yavaş’ın HDP milliyetçisi olduğu anlaşıldığına göre artık Turgut Altınok ismi daha fazla anılır olacak. Üstelik Altınok tam da eski bakanımızın ifade ettiği gibi hizmet odaklı bir başkan."

Fuat Uğur'un yazısının tamamı

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