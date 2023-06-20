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Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda arttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda arttı

 Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,63, yıllık bazda yüzde 40,2 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,63, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,74, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,2 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 97,43 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,51, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,4 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 36,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 71,35 artış görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 3,32 ile enerji ve yağlar ve yüzde 9,11 ile gübre ve toprak geliştiricileri oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 88,8 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 84,14 ile malzemeler şeklinde sıralandı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grupta daha düşük, 8 alt grupta ise daha yüksek değişim gözlendi. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 3,65 ile enerji ve yağlar, yüzde 0,27 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 9,08 ile veteriner harcamaları ve yüzde 4,46 ile makine bakım masrafları olarak sıralandı.

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