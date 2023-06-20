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Ahmet Hakan acı gerçeği açıkladı: Kılıçdaroğlu’nun oy oranında azalma değil, artış olurdu

Ahmet Hakan acı gerçeği açıkladı: Kılıçdaroğlu’nun oy oranında azalma değil, artış olurdu

Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar seçmene yönelik 'helalleşme' söylemine karşı muhalif kanalların 'hesaplaşacağız' dediğini Kılıçdaroğlu'nun da bu durumdan şikayetçi olmadığını yazdı. Hakan, "Bu televizyon kanalları Kılıçdaroğlu’na destek vermeseydi... Kılıçdaroğlu’nun oy oranında azalma değil, artış olurdu." dedi.

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Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçini neden kaybettiğine ilişkin dikkat çeken bir tespit Ahmet Hakan'dan geldi.

"Halk TV Fox falan" başlıklı yazısında Hakan, Kılıçdaroğlu'nun teşhisi doğru koyduğunu ancak uygulamada yanlışlar yaparak kaybettiğini yazdı.

"Ses etmedi şikayetçi olmadı"

Yaptığı özeleştirilerin sağ siyasetçileri transfer etmesinin milliyetçi muhafazakâr kesimi ikna edemedini yazan Hakan, nedenlerinden bir tanesini okurlarıyla paylaştı:

Kılıçdaroğlu’nun muhafazakâr / milliyetçi seçmenden oy alma hevesi ile kendisine destek veren televizyon kanallarının söylemi arasında büyük bir uçurum vardı.

Kılıçdaroğlu alttan aldıkça bunlar üstten üstten konuşuyordu. Kılıçdaroğlu helalleşme dedikçe bunlar hesaplaşmaktan söz ediyordu. Kılıçdaroğlu özenli bir dil tutturmaya çabaladıkça bunlar kafa göz girişiyordu.

Kılıçdaroğlu muhafazakârlara şirin görünmek istedikçe bunlar muhafazakârlara antipatik gelecek her türlü tutumu alıyorlardı.

Peki buna karşı Kılıçdaroğlu ne yaptı? Hiçbir şey. Ses etmedi. Şikâyetçi olmadı. “Biz bu söylemlerle mutabık değiliz” demedi. İtiraz etmedi. Hepsini geçtim.

Durumdan memnun olmadığına dair en küçük bir işaret bile vermedi. Oysa acı gerçek şuydu: Bu televizyon kanalları Kılıçdaroğlu’na destek vermeseydi... Kılıçdaroğlu’nun oy oranında azalma değil, artış olurdu."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

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