Burak Akkol'un eşi Seda Akkol kimdir, kaç yaşında hamile kaldı?

TV2 ekranlarında Çok Gezenti programı ile uzakları yakın eden başarılı sunucu Burak Akkol müjdeli haberi geçtiğimiz gün duyurdu ve eşi Seda Akkul'un hamile olduğunu açıkladı. Bu müjdeli haber sonrasında Seda Akkol ve Burak Akkol'un hayatı yeniden merak konusu oldu. Peki kimdir Seda Akkul, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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TV2 ekranlarının en eğlenceli ve en çok izlenen programı Çok Gezenti yeni yerleri ayağımıza sermeye devam ederken Burak Akkol'dan müjdeli haber geldi. Burak Akkol eşi Seda Akkol'un hamile olduğunu duyurdu. Aslen Elazığlı olan Seda Akkul şu anda 37 yaşında. Peki kimdir Seda Akkul, ne iş yapıyor?

Burak ve Seda Akkul kimdir?

Seda Akkul, Çok Gezenti programıyla tanınan Burak Akkul'un eşidir. Elazığ'da dünyaya gelen Seda Akkul, Selçuk Üniversitesi'nde Bilgisayar Programlama bölümünden mezun olmuştur. Hobi olarak fotoğraf çekmeye başladığı dönemde eşi Burak Akkul ile tanışmıştır.

Seda Akkul hamile mi?

'Çok Gezenti' programıyla adından sıkça söz ettiren Burak Akkul ve Seda Akkul çiftinden müjdeli haber geldi. Akkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Seda Akkul'un hamile olduğunu açıkladı.

Peki 51 yaşında olan Burak Akkul kimdir, aslen nereli?

1972 doğumlu. Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış, aslen Kırklareli'de dünyaya geldi.

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program'da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermektedir.

Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze'nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.

20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.

Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim.

Burak Akkul'un çocuğu var mı: Seda Akkul verdiği bir röportajda çocuk sahibi olma hakkında şunları söylemişti...

Bazı evlilikler çocuğa ihtiyaç duyuyor. Bizse vaktin nasıl geçtiğini anlamadığımız için böyle bir şeye şu an ihtiyaç duymuyoruz. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum: Lütfen artık çocuk yapmakla ilgili soru sormayın. Ukalalık olarak görmeyin ama ‘size ne’ diyesim geliyor. Kimse benim doğurganlığımı sorgulamasın. Henüz buna ihtiyacımız yok. Yani kısacası geziler, evliliğin heyecanını hala yaşamamıza yardımcı oluyor. Sadece birlikte olmaya ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. ‘Sen bana şunu dedin, bunu yaptın’ kavgası yerine, ‘şu şehre gitmiştik, ne güzeldi’ diyoruz. Çünkü çok şey paylaşıyoruz. Bu da güzel anlar biriktirmemizi sağlıyor. Burak bana çok şey katıyor aynı zamanda.