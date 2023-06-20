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HABER /  POLİTİKA

Gözler grup toplantısında! Kemal Kılıçdaroğlu ‘yola devam’ diyecek

Gözler grup toplantısında! Kemal Kılıçdaroğlu ‘yola devam’ diyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.30’da partisinin TBMM Grubu’nda konuşacak. Kılıçdaroğlu’nun konuşması için iyi bir hazırlık yaptığı ve kapsamlı bir açıklama yapacağı belirtiliyor.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasında “yola devam” diyecek ve yaklaşan yerel seçimler nedeniyle belediye başkanlarına seslenecek. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında en büyük mesajın da belediye başkanlarına olacağı ifade ediliyor.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre  CHP’li bir kaynak, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında “Herkes işine baksın. Belediye başkanları belediye başkanlığını yapsın. Belediye başkanları kendi işini yapsın. Herkes işine baksın. Yerel seçime hazırlık yapmamız lazım” mesajı vereceğini ifade etti. 

'Aday olur'

Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden CHP’li kaynak, “Genel Başkan’la görüştüm. Çok rahattı. Genel Başkanlığı bırakacak bir havası yoktu. Kendisi istemediği sürece asla. Bu kongrede aday olacak. Ekim-kasım hangi aylarda kurultay olacaksa o dönem kendisi aday olur, ondan sonraki süreçte de büyük olasılıkla birini tarif eder. Yerel seçimden sonraki kurultayda Genel Başkan’ın da desteğiyle biri genel başkan olabilir. Ama kimdir o onu bilemem. Bu isimleri zikredilenler değil ama” yorumunu yaptı.

CHP kulislerine göre aralarında büyükşehirlerin de olduğu 10 ilin il başkanı görevden alınacak.

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