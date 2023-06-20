Özgür Burak Akkol kiminle evli, eşi kimdir? Özgür Burak Akkol çocuğu var mı?

Asgari ücret ara zam görüşmeleri devam ederken, masanın kritik isimlerden birisi de TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol oldu .Peki TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Özgür Burak Akkol eşi ve çocukları kimdir?

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Dün yani 19 Haziran'da sendika ve hükümetin masaya oturduğu 2. asgari ücret toplantısı yapıldı. Herkes sonucu beklerken görüşmeler 3. toplantıya ertelendi. Aasgri ücret zam görüşmelerinde işveren kesimini temsil eden ve onlar için masaya oturan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol son günlerin en çok merak edilen isimlerinden. 40 yaşında olan Özgür Burak Akkol'un özel hayatı da merak ediliyor. Peki evli olduğu bilinen TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un eşi kimdir, çocuğu var mı?

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir?

Özgür Burak Akkol, iş hayatına ABD’de Nautilus Foods’ta başladı. 2003 yılında Koç Holding’e geçiş yaptı. Koç Holding bünyesinde Denetim, İnsan Kaynakları ve Proje Geliştirme alanlarında görev aldı. Akkol, 2014 yılından bu yana Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapıyor.





Özgür Burak Akkol'un eşi ve çocukları hakkında bir bilgi bulunmuyor.

MESS’in önceki çalışma döneminde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev alan Akkol, aynı zamanda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütüyor. Akkol, ayrıca TİSK’i temsilen İŞKUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Bununla birlikte, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde Yönetim Kurulu Başkanı olan Akkol’un, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de de Yönetim Kurulu Üyeliği bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Akkol, ayrıca Koç Üniversitesi’nden Executive MBA, Columbia Business School ve London Business School’dan Global Executive MBA dereceleri aldı.