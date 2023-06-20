Arda Güler aslen nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Arda Güler sevgilisi var mı?

Fenerbahçe'de forma giyen Milli Takım oyuncusu Arda Güler, EURO 2024 Elemeleri kapsamında Samsun'da oynanan Galler maçında attığı gol ile tarihe geçerek adından bir kez daha bahsettirdi. Genç yaşına rağmen yakaladığı başarılar ile şimdiden bir yıldız olan Arda Güler hakkındaki bilgiler futbolseveler tarafından internet üzerinde aranmaya başladı. Peki Arda Güler kimdir, kaç doğumlu, nereli? Arda Güler'in ailesi kimdir? Arda Güler'in boyu kaç, sevgilisi var mı? Arda Güler'in maaşı ne kadar?

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Ankara'da dünyaya gelmesinin akabinde Gençlerbirliği alt yapısında forma giymeye başlayan Arda Güler 2019 yılında Fenerbahçe kadrosuna dahil olmuştu. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Milli Takım kadrosunda sahaya çıktığı Galler maçında attığı gol ile adını tarihe yazdırdı. Peki Arda Güler kimdir?

Arda Güler kimdir, nerede doğdu?

25 Şubat 2005'te hayata gözlerini açan Arda Güler, Ankara'da dünyaya geldi. Milli Takım oyuncusu olan Arda Güler, sol ayağına hakimdir. Futbol ile ilk kez 9 yaşındayken dahil olduğu Gençlerbirliği alt yapısında tanışan Arda Güler, yaşı 14'e geldiğinde Fenerbahçe tarafından fark edilerek sarı-lacivertlilerin alt yapı kadrosuna dahil olmuştur. 2019'da Fenerbahçe U16 takımında oynamaya başlayan Arda, 2021 yılında Fenerbahçe'nin U19 takımına alındı. Arda Güler, takvimler 13 Ocak 2021 tarihini gösterdiğinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza atarak, profesyonel futbol kariyerine ilk adımı attı.

Arda Güler'in annesi babası kim?

Arda Güler'in annesinin adı Serap Güler, Arda Güler'in babasının adı ise Ümit Güler'dir. Arda Güler'in kardeşi olup olmadığı bilinmemektedir.

Arda Güler yaşı kaç, boyu kaç cm?

2005 doğumlu olan Arda Güler 18 yaşındadır. Genç futbolcu, 1,76 m boyundadır.

Arda Güler sevgilisi var mı?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Zeynep Saka ile sevgili olduğu iddia edilmektedir. Arda'dan resmi açıklama gelmezken sosyal medyadaki bazı kullanıcılara göre, Zeynep Saka'nın Arda Güler'in kuzeni de olabileceği söylenmektedir.

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Arda Güler'in sözleşmesine 30 Milyon Euro'ya serbest kalır maddesi eklendiği belirtildi.

Arda Güler'in ne kadar maaş aldığı ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 11 Milyon Euro olarak gösteriliyor.

Arda Güler futbol kariyeri

Arda Güler, 9 yaşındayken şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. Gençlerbirliği Futbol Okulunda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda, burada birçok lig maçında top toplayıcılık yaptı ve 'ikibuçukluk' lakabını aldı.

Arda, ilk kez Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçında başka bir futbolcuyu izlemek için tribünde yer alan Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. Bu maçtan sonra Pekmezci, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'a Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD iletti. Başkan Ali Koç Gençlerbirliği SK başkanı Murat Cavcav ile temas kurdu ve transferin son günü 20 Şubat 2019'da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kısa süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve kulübün genç takımında oynamaya başladı.

FENERBAHÇE DÖNEMİ

2021

13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak play-off oynama şansı yakaladı. Arda Güler, Medipol Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Maç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında ise 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe 5-1'lik skorla ligi üçüncü olarak tamamladı. Arda Güler turnuvada play-off gol kralı unvanına erişti.

2021-2022

Arda, Fenerbahçe forması altında ilk maçına 19 Ağustos 2021 tarihinde daha 16 yaş 174 günlükken UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıktı.

Bu maçtan 3 gün sonra Vitor Pereira, 22 Ağustos 2021 tarihinde Antalyaspor maçında Arda'ya forma şansı verdi. 16 yaş 177 günlükken ilk lig maçına çıkan Arda, Fenerbahçe formasıyla ilk asistini 89. dakikada Miha Zajc'a yaptı ve Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.

17 Şubat 2022 tarihinde Slavia Prag'la oynanan UEFA Konferans Ligi play-off maçının 75. dakikasında oyuna dahil oldu ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na asist yaptı. Fenerbahçe, maçı 3-2 kaybetti.

20 Şubat 2022 tarihinde Hatayspor'la oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan Arda, göstermiş olduğu etkili performansla, Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan "maçın oyuncusu" anketinde 86,9'luk oy yüzdesiyle maçın oyuncusu seçildi. Arda, maç sonrasında takım arkadaşı Çağtay Kurukalıp ile FBTV'de yayınlanan maçın ardından programına katıldı. Sosyal medya hesabından ise duygularını paylaştı: "Tam 3 yıl önce bugün Fenerbahçe'min kapısından içeri girmiştim. İlk günden beri hayallerini kurduğum forma ile bugün sahada ilk kez 11'de sahaya çıkmak büyük bir gurur benim için. Hayallerim için çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim.."

13 Mart 2022 tarihinde Alanyaspor'la oynanan lig maçının 74. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil oldu. Arda, girdikten 3 dakika sonra topu ağlara göndererek maçtaki beraberliği bozdu ve skoru 3-2'e getirdi. Arda, profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü atmış oldu. Aynı zamanda bu gol Arda'yı Fenerbahçe tarihinde gol atan en genç futbolcu yaptı. 90+4. dakikada ise Mërgim Berisha'ya asist yaptı. Maç, 5-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı.

17 Mart 2022 tarihinde aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 6 futbolcu ile toplu imza töreni yapıldı. Arda, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı.

22 Nisan 2022 tarihinde Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçının 45. dakikasında oyuna dahil oldu ve oyunun 65. dakikasında Enner Valencia'ya asist yaptı.

Aynı sezonda hem Süper Lig hem de U19 Süper Ligi'nde maçlara çıkan Arda, U19 takımıyla çıktığı 8 maçta 4 gol, 4 asist yaptı. Süper Lig'de 12 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist yaptı. Çıktığı 2 UEFA müsabakasında ise 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.

8 Ağustos 2022 tarihinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından yapılan törende 10 numaralı formayı aldı.

15 Ağustos 2022 tarihinde Kasımpaşa'yla oynanan 2. hafta maçının 69. dakikasında Enner Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu. Bu maçın 86 ve 90+2. dakikasında 2 gol kaydetti. Fenerbahçe, maçı 6-0 kazandı.

3 Kasım 2022 tarihinde Dinamo Kiev'le oynanan UEFA Avrupa Ligi 6.hafta maçının 23. dakikasında 1 gol, 45+2. dakikasında ise Willian Arão'ya 1 asist yaparak Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca Arda bu maçla birlikte kariyerinin ilk Avrupa Kupaları golünü de atmış oldu ve Fenerbahçe tarihinde Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu unvanına erişti. Arda, aynı zamanda bu golle Avrupa kupalarında (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) gol atan en genç Türk futbolcu oldu.

2023

2 Nisan 2023 tarihinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş derbisine ilk 11'de başladı ve ilk kez bir derbide ilk 11'ler arasında yer aldı. Arda, bu maçın 39. dakikasında ceza sahası içerisinde rakibi tarafından yere düşürüldü. Fenerbahçe, penaltı kazandı ve maçta 1-0 öne geçti. Maçın 50. dakikasında ise savunma arkasına attığı pasla topu, Enner Valencia ile buluşturdu. Pozisyonun devamında Fenerbahçe bir kez daha penaltı kazandı. Fakat Fenerbahçe, ikinci penaltı atışından yararlanamadı. Fenerbahçe, maçı 4-2 kaybetti. Arda, maçta 76 dakika sahada kaldı ve en fazla şut pası (5) veren, çalım (6) atan ve ikili mücadele (16) kazanan futbolcu oldu.

Güler, Fenerbahçe takımıyla 2022-23 sezonunda Türkiye Kupasında şampiyon oldu .12 Haziran 2023'te 61.kez düzenlenen kupa finalinde Başakşehiri Gürsel Aksel Stadyumunda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe tarihinin 7. kupa şampiyonluğunu kazandı. Arda bu maçta 1 asistle karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi ve ödülünü aldı.