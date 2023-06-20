Kahramanmaraş ve Erzurum'daki depremler sonrası uyardılar! Prof. Dr. Naci Görür, haritada gösterdi: Bölgeyi sıkıştırdı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki depremin ardından "Bu yöre hep aktif" derken, Erzurum'daki sarsıntı için ise, "Son depremler Doğu Anadolu’yu da belirli ölçüde sıkıştırdı" ifadelerini kullandı. Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan da bölgedeki enerjinin henüz boşalmadığını belirtti.

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AFAD'ın bildirdiğine göre; Kahramanmaraş‘ın Göksun ilçesinde 4,7, Erzurum‘un Aşkale ilçesinde ise 4,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremlerin ardından Prof. Dr. Görür ve Prof. Dr. Ercan, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Kahramanmaraş’taki depremle ilgili Prof. Dr. Görür, “Göksun Aslanbey çiftliğinde 4,7 deprem oldu. Kısa bir zaman içerisinde aynı yerde yine bu boyutlarda deprem vardı. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı’nın kesim bölgesinde. Bu yöre hep aktif” dedi.

"Son depremler Doğu Anadolu’yu da belirli ölçüde sıkıştırdı"

Prof. Dr. Görür, Erzurum’daki deprem için ise, “Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum’da 4,3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadolu’yu da belirli ölçüde sıkıştırdı” ifadesini kullandı.

"Kahramanmaraş'ta enerji henüz boşalmadı"

Prof. Dr. Ercan da dün gerçekleşen 4,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremine ilişkin değerlendirmesinde bölgedeki enerjinin henüz boşalmadığını vurguladı. Prof. Dr. Ercan, şunları söyledi:

"Küçük depremler Göksun’u zorluyor. Elbistan depremiyle M7,6 henüz gerilimin tümü boşalmadı. Orta boy depremlerle Kozan’a doğru yönlenirse şaşırtıcı olmaz. Bölgede orta boy artçı depremler gecikti. Sağlam yerde, sağlam yapına güven, yaşamını sürdür. Belirsizlik çok."