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'Dalga' konusu olmuştu! Oğuzhan Koç'un ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı duyanlar şoke oldu

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'Dalga' konusu olmuştu! Oğuzhan Koç'un ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı duyanlar şoke oldu

Oğuzhan Koç makyajlı halinden sonra ayakkabısıyla gündem olmuştu. Tartışma yaratan ayakkabılara yapılan yorumlar Oğuzhan Koç'u çok sinirlendirmişti. Ünlü ismin ayakkabılarının fiyatı ortaya çıktı.

'Dalga' konusu olmuştu! Oğuzhan Koç'un ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı duyanlar şoke oldu

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile kısa süren evliliğiyle uzun süre konuşulan Oğuzhan Koç ayrılığın ardından tarzı ve ayakkabılarıyla da sosyal medyada gündem oluyor.

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'Dalga' konusu olmuştu! Oğuzhan Koç'un ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı duyanlar şoke oldu

Oğuzhan Koç, son olarak giydiği ayakkabılarıyla çok konuşuldu. 

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'Dalga' konusu olmuştu! Oğuzhan Koç'un ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı duyanlar şoke oldu

Koç, ilginç ayakkabılarına yapılan eleştirilere dayanamayıp ateş püsküren açıklamalar yapmıştı.

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'Dalga' konusu olmuştu! Oğuzhan Koç'un ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı duyanlar şoke oldu

Koç kendisiyle dalga geçildiği için kızarak "Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık... Yeni dünyanın parazitlerine başarılar" ifadelerini kullanmıştı.

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