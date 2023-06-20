'Dalga' konusu olmuştu! Oğuzhan Koç'un ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı duyanlar şoke oldu
Oğuzhan Koç makyajlı halinden sonra ayakkabısıyla gündem olmuştu. Tartışma yaratan ayakkabılara yapılan yorumlar Oğuzhan Koç'u çok sinirlendirmişti. Ünlü ismin ayakkabılarının fiyatı ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile kısa süren evliliğiyle uzun süre konuşulan Oğuzhan Koç ayrılığın ardından tarzı ve ayakkabılarıyla da sosyal medyada gündem oluyor.
Oğuzhan Koç, son olarak giydiği ayakkabılarıyla çok konuşuldu.
Koç, ilginç ayakkabılarına yapılan eleştirilere dayanamayıp ateş püsküren açıklamalar yapmıştı.
Koç kendisiyle dalga geçildiği için kızarak "Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık... Yeni dünyanın parazitlerine başarılar" ifadelerini kullanmıştı.