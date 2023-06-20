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Dolar ve Euro'da yükseliş devam ediyor! 20 Haziran 2023 piyasalarda son durum

Dolar ve Euro'da yükseliş devam ediyor! 20 Haziran 2023 piyasalarda son durum

Piyasalarda neler oluyor? Dolar ve Euro'da yükseliş devam ediyor mu? Yatırımcılar haftanın ikinci işlem gününde fiyatları merak ediyor ve araştırıyor. Powell'ın açıklamaları bekleniyor...

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Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından 23,5780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 23,5790'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 30,1800'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 102,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0940 seviyesinde bulunuyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun piyasaların odağında bulunduğunu söyledi.

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