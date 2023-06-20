Turgut Altınok'un eşi Süreyya Altınok kimdir, kaç yaşında?Süreyya Altınok ne iş yapıyor?

2024 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için geri sayım yavaştan başlarken AK Parti Ankara'yı yeniden almak için hesaplara başladı. Şu anda Keçiören Belediye Başkanı olan Turgut Altınok'un adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor. Peki kimdir Turgut Altınok, kaç yaşında, eşi Süreyya Altınok kimdir, ne iş yapıyor?

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2024 yerel seçimler için AK Parti kolları sıvadı. Seçim zaferinin ilan edildiği gece Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalar için start verdi. Hedef 11 büyükşehiri geri almak. AK Parti'nin kaybettiği illerden biri de Ankara olmuştu. AK Parti Ankara'yı almak için Turgut Altınok'u aday göstereceği kulislerden sızan bilgiler arasında. Bu sıcak gelişmenin ardından Turgut Altınok'un hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Turgut Altınok, kaç yaşında, eşi Süreyya Altınok kimdir, ne iş yapıyor?

Türk siyasetinin sevilen isimlerinden biri olan Turgut Altınok aslen Ankaralı ve 1957 yılında doğdu. Asıl mesleği avukatlık olan Turgut Altınok Azerbaycan da Hukuk eğitimini aldı. Süreyya Altınok ile evli olan Turgut Altınok'un 4 tane çocuğu vardır.

Altınok’un Keçiören`e kazandırdığı birçok eser bulunurken, örnek olarak gösterilen eserlerinden bazıları şunlardır:

En büyük açık hava akvaryumu olan Deniz Dünyası, Türkiye’nin şehir merkezli en uzun teleferiği, Ankara Evi, Türk Büyükleri Anıtı, Orhun Yazıtları Anıtı, Estergon Türk Kültür Merkezi, saat kulesi, çeşmeler, sebiller, şelaleler, yürüyüş yolları, gül bahçeleri, örnek pazarlar, eğitim merkezleri, 500’e yakın park-bahçe ve spor kompleksi, ihtiyaç sahiplerine destek programları, sosyal faaliyetler, konserler, ücretsiz veterinerlik hizmetleri ile tamamlanma aşamasında olan Cumhuriyet Kulesi.