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Üvey Anne dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama çıktı?

Üvey Anne dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama çıktı?

Yaz sezonunun başlaması ile birlikte ATV ilk dizi hamlesini yaptı ve Üvey Anne dizisini yayına soktu. Dizi ilk bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da ilgi çekti. Muğla'da çekilen dizi Üvey Anne uyarlama mı orijinal senaryo mu sorusu merak ediliyor.

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ATV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Üvey Anne için beklenen zaman geldi çattı. Başrollerini Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi ve Aslı Tandoğan'ın paylaşacağı dizinin konusu, oyuncu kadrosu, çekildiği yer ve çok daha fazlasına dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

Üvey Anne dizisi konusu nedir?

Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi.

Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu. Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı. 

Serap'ın asıl amacı o çevreden soylu ve varlıklı biriyle yuva kurmaktı. Ancak şimdi Piraye Hanım, torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftandı.

Serap, Faruk'un malikânesine yerleştiğinde "neden" diye sordu. "Neden bunların hepsine sahip olmayım?" Ne de olsa Beyzadelerin konağında değil de müştemilatta doğduğu için hayat ona iki ev arasındaki yirmi metrelik mesafeyle büyük bir kazık atmış, o mesafeyi kapatmak için "iyi" görünmek zorunda kalan Serap, çok çabalamıştı. 

Üvey Anne oyuncuları kimler? 

Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.

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