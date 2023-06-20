Turgut Altınok kimdir, aslen nereli? Turgut Altınok hangi partiden?Turgut Altınok kariyeri, siyasi geçmişi

Türkiye 2024 yılında yerel seçimler için yine sandık başına gidecek. AK Parti İstanbul ve Ankara2yı yeniden almak için hazılrıklara başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin Turgür Altınok'u aday göstereceği kulislerden sızdı. Keçiören Belediye Başkanı olan Turgut Altınok kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Turgut Altınok hangi partiden aday?

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2024 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için geri sayım yavaştan başlarken AK Parti Ankara'yı yeniden almak için hesaplara başladı bile. Kulislerden sızan bilgilere göre AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Turgut Altınoku'un adını düşünüyor. Şu anda Keçiören Belediye Başkanı olan Turgut Altınok AK Partili. 59 yaşında olan Turgut Altınok aslen Ankara Bala doğumlu. Turgut Altınok'un eşi ise Süreyya Altınok'tur.

Turgut Altınok kimdir?

Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına lâyık görüldü. Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nde ders verme yetkisiyle "Profesör" oldu.

Asıl mesleği avukatlık olan Altınok`un siyasi hayatı, Ülkü Ocakları`nda başladı. 25 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, daha sonra MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi’nden sonra 28 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında içerisinde bulunduğu AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.

Hacı Bektaş-ı Veli`nin, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" felsefesiyle hiçbir zaman kimseyi ayırmadan ve ötekileştirmeden her kesime kucak açan Turgut Altınok; adalet, hoşgörü ve samimiyet merkezli belediye başkanı profiliyle vatandaşların gönlünde taht kurdu. Türkiye`de yerel yönetimlerin örnek aldığı bir belediyecilik sistemi kurarak ilklere imza atan Altınok, yenilikçi projeleriyle "Model Başkan" olarak tanındı.

Turgut Altınok’un belediye başkanlığı dönemlerinde turizm merkezi haline gelen Keçiören, Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın yayın kataloğunda "Gezilecek Yerler" başlığı altında yer aldı. Özellikle pazar uygulamaları üniversitelerde araştırma ve tez konusu oldu. İmar projeleri ile altyapı ve üstyapı çalışmaları 6`da 5`i gecekondu olan Keçiören`i sadece Ankara`nın değil, Türkiye`nin parlayan yıldızı yaptı.

Altınok’un Keçiören`e kazandırdığı birçok eser bulunurken, örnek olarak gösterilen eserlerinden bazıları şunlardır:

En büyük açık hava akvaryumu olan Deniz Dünyası, Türkiye’nin şehir merkezli en uzun teleferiği, Ankara Evi, Türk Büyükleri Anıtı, Orhun Yazıtları Anıtı, Estergon Türk Kültür Merkezi, saat kulesi, çeşmeler, sebiller, şelaleler, yürüyüş yolları, gül bahçeleri, örnek pazarlar, eğitim merkezleri, 500’e yakın park-bahçe ve spor kompleksi, ihtiyaç sahiplerine destek programları, sosyal faaliyetler, konserler, ücretsiz veterinerlik hizmetleri ile tamamlanma aşamasında olan Cumhuriyet Kulesi.

Turgut Altınok evli olup iki kız, iki erkek çocuk babasıdır.