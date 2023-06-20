Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' mesajı! "Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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Asgari ücrete yüzde 34 oranında zam geldi. 2023 yılının başında 8 bin 506 TL olan net asgari ücret zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin belli olmasının hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" diyen Erdoğan, işçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum."