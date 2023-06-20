Altın fiyatlarında büyük deprem geliyor! Önce düşecek sonra 1.800 lirayı görecek! O güne dikkat!

Merkez Bankası 22 Haziran Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Merkez'in faizi yüzde 20 seviyesine çekmesi beklenirken, altın piyasaları da açıklanacak faiz oranına kilitlendi. Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi durumunda gram altının bir düşüş yaşayacağı ancak kısa sürede tarihi rekorlarının çok çok üstüne çıkacağı tahminleri yapılıyor. Uzmanlara göre gram altın yıl sonuna kadar 300 liradan fazla değer kazanacak. İşte uzmanların altın tahminleri ve önerileri...