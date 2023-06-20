Altın fiyatlarında büyük deprem geliyor! Önce düşecek sonra 1.800 lirayı görecek! O güne dikkat!
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz artırım kararına kilitlendi. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 20'ye çekmesi durumunda doların düşeceğini belirten piyasa uzmanları, bununla birlikte gram altının da 1.450 TL seviyelerine gerileyeceğini ancak bunun kısa süreli olacağını açıkladı. Yıl sonunda gram altının fiyatıyla ilgili tahminler ise dudak uçuklatıcı...
Merkez Bankası 22 Haziran Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Merkez'in faizi yüzde 20 seviyesine çekmesi beklenirken, altın piyasaları da açıklanacak faiz oranına kilitlendi. Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi durumunda gram altının bir düşüş yaşayacağı ancak kısa sürede tarihi rekorlarının çok çok üstüne çıkacağı tahminleri yapılıyor. Uzmanlara göre gram altın yıl sonuna kadar 300 liradan fazla değer kazanacak. İşte uzmanların altın tahminleri ve önerileri...
Altın fiyatları son dönemde rekor seviyelere ulaştı ve ardından düşüşe geçti. Gram altın, zirve olarak 1.497 TL'yi gördükten sonra 1.480 TL seviyesine geriledi. Çeyrek altının fiyatı ise 2.442 TL düzeyine yükseldi. Ons altının fiyatı ise tekrar yükselerek 1.958 dolar seviyesine ulaştı.
20 Haziran güncel altın fiyatları
Gram altın 1481 liradan işlem görürken, dün günü 1480 liradan kapadı. Çeyrek altın 2421 liradan güne başladı. Çeyrek dün kapanışta 2421 liraydı. Yarım altın 4843 liradan el değiştiriyor. Yarım altın dünkü kapanışını 4842 liradan yaptı. Cumhuriyet altını 9659 liradan güne başlarken, dün günü 9655 liradan kapattı. Ons altın da 1951 dolardan seyrediyor. Ons dün kapanışta 1950 dolardı.
Altın güçlü kalmaya devam edecek
"Gram altın güçlü kalmaya devam edecektir" diyen BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, "Gram altında 1450’nin altına doğru sarkmalar orta vade için alım fırsatı olurken, 1500 üzerinde 1550-1700 bandında fiyatlamaları görmemiz mümkün olacaktır. Ancak bunun için 3 aya ihtiyacımız vardır.” dedi.