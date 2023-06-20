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Dünya basını Arda Güler'e övgü yağdırdı: Mücevher bebek

Dünya basını Arda Güler'e övgü yağdırdı: Mücevher bebek

Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler, milli forma altında ilk golüne imza atarken dünya basınından kendisine yönelik övgü dolu manşetler atıldı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nun 4. haftasında Türkiye, Galler'i 2-0 yendi. Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler, dünkü mücadeleye yedek başlasa da maça damga vuran isim oldu.

Fenerbahçe taraftarının takımda kalması için dualar ettiği Türk futbolunun genç yeteneği Arda Güler, milli forma altında muhteşem bir gole imza attı.

80. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan ve füzesini yollayan Arda, 18 yaş, 114 gün ile A Milli Takım tarihinde resmi maçlarda gol atan en genç futbolcu oldu.

Türkiye'nin Galler karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet Avrupa basının da gündemindeydi. İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, Arda Güler için 'Mücevher bebek' yorumu yapıldı.

İngiliz Daily Mail de mücadeleye geniş yer ayırdı. Galler Teknik Direktörü Rob Page için sert eleştiriler kullanılan haberde Arda Güler ve Milli Takım'dan övgüyle bahsedildi:

"10 kişi kalan Galler, Avrupa futbolunun olağanüstü umutlarından birinin harika bir şutuyla hak ettiği şekilde kaybetti. Türkiye'nin 18 yaşındaki sansasyonel yıldızı Arda Güler ve yedek oyuncu Umut Nayir ev sahibine maçı kazandırdı."

Son dönemde transferi hakkında birçok dedikodu dolaşan Arda Güler, kendisine yöneltilen soruya dikkat çeken bir cevap verdi. Genç futbolcunun maç sonu açıklamaları şöyle:
"Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu an galibiyet ve golden başka bir şey düşünmüyorum."

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