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Muğla'da hafriyat yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi: İş adamı oracıkta can verdi

Muğla'da hafriyat yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi: İş adamı oracıkta can verdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun minibüsün üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bir görgü tanığı kazanın nasıl yaşandığını anlattı.

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Kaza, sabah saatlerinde Gölköy - Torba yolu Demir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Torba istikametine seyreden 34 EOT 336 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamete giden 48 BS 099 plakalı VIP minibüsün üzerine devrildi.

Minibüs kamyonun altında kaldı

Kazayı görenler, yaralılara yardım etmek için koştu fakat tonlarca ağırlık altında kalan minibüs içerisindeki yaralılara yardım edemedi. İhbarın ardından kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan kamyon sürücüsü Fikret Ç. ambulansla hastaneye gönderildi.

Zamana karşı yarıştılar

İş makinesi ve küreklerle kamyon içerisindeki toprak boşaltılmaya çalışıldı. Zamana karşı yarışın yapıldığı kaza yerine vinç geldi. Zincirlerle vince bağlanan kamyon, alttan da iş makinesinin desteğiyle kaldırıldı.
VIP minibüsün şoförü Halil İbrahim A., ekiplerce kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde minibüste yolcu olarak bulunan iş insanı 74 yaşındaki 2 çocuk babası Muhittin Orhon’un ise hayatını yitirdiği tespit edildi. Hurdaya dönen minibüsten alınan Orhon’un cansız bedeni, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Aracı ile Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazada yaşamını yitiren iş insanı Muhittin Orhon’un bir kimya işletmesinin sahibi olduğu İstanbul’a uçmak için havalimanına gittiği öğrenildi.

Kaza böyle olmuş

Öte yandan ismi öğrenilemeyen görgü tanığı kaza anını şu sözlerle anlattı;
“VIP minibüs, bu kamyonu solladı. O esnada başka bir araç da yol ayrımında tali yola girmeye çalışıyordu. Tabi trafik haliyle durdu. VIP minibüs sürücüsü de dörtlüleri yaktı. Hafriyat kamyonu sürücüsü trafiğin durduğunu çok geç gördü. Minibüs kamyondan kurtulmak için sola kaçmaya çalıştı fakat kamyon da frene basınca minibüsün üzerine devrildi”

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