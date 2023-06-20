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Kıdem tazminatı kaç para oldu son zam sonrası yeni kıdem tazminatı ücreti

Kıdem tazminatı kaç para oldu son zam sonrası yeni kıdem tazminatı ücreti

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrette ara zam belli oldu. Asgari ücret brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira oldu. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı da arttı. Peki son zam sonrası 2023 kıdem tazminatı ne kadar oldu? Yüzde 34 zam sonrası kıdem tazminatı 13.410 oldu.

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Yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. Ara zam sonrasında işsizlik maaşı da arttı. İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamazken, yüzde 80’ini geçemiyor.  Peki son zam sonrası 2023 kıdem tazminatı kaç para oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını bildirdi. Asgari ücrete ara zam sonrasında pek çok kalemde değişiklik yaşandı.

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde bulunuyor.

Yüzde 34 zam sonrası: 13.410 oldu.

Kıdem tazminatı hesaplama

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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