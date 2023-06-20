Portekiz basını yeni transferi duyurdu: Galatasaray'a Kongolu orta saha!
Galatasaray, Portekiz ekiplerinden Boavista'da forma giyen Kongolu orta saha oyuncusu Gaius Makouta ile ilgileniyor.Abone ol
Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Boavista'da oynayan 25 yaşındaki Gaius Makouta için devreye girdi.
A Bola'da geçen habere göre; Lecce ve Rennes'in de istediği Fransız oyuncu için şartların soruşturulduğu belirtildi.
Lucas Torreira'ya alternatif oluşturmak isteyen Sarı-kırmızılıların, Makouta için teklif yapacağı öğrenildi.
Daha önce de gündeme gelmişti
Geçen sezon Portekiz'de 37 resmi maça çıkan Makouta, 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
Öte yandan Fransız orta saha, Fatih Terim'in görev aldığı 2020-2021 sezonunda da Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
Piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Makouta için 5 milyo euro bonservis talep edildiği iddia edildi.