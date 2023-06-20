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Portekiz basını yeni transferi duyurdu: Galatasaray'a Kongolu orta saha!

Portekiz basını yeni transferi duyurdu: Galatasaray'a Kongolu orta saha!

Galatasaray, Portekiz ekiplerinden Boavista'da forma giyen Kongolu orta saha oyuncusu Gaius Makouta ile ilgileniyor.

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Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Boavista'da oynayan 25 yaşındaki Gaius Makouta için devreye girdi.

A Bola'da geçen habere göre; Lecce ve Rennes'in de istediği Fransız oyuncu için şartların soruşturulduğu belirtildi.

Lucas Torreira'ya alternatif oluşturmak isteyen Sarı-kırmızılıların, Makouta için teklif yapacağı öğrenildi.

Daha önce de gündeme gelmişti

Geçen sezon Portekiz'de 37 resmi maça çıkan Makouta, 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Fransız orta saha, Fatih Terim'in görev aldığı 2020-2021 sezonunda da Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Makouta için 5 milyo euro bonservis talep edildiği iddia edildi. 

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