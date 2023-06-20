Üvey Anne dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? Üvey Anne dizisi çekim yerleri

ATV'nin yaz sezonunda yayına soktuğu dizisi Üvey Anne dün akşam ilk bölümü ile ekrana geldi. Büyük ilgi gören dizi Üvey Anne'nin nerede çekildiği de merak edilen konulardan biri oldu. Başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler gibi oyuncuların olduğu Üvey Anne dizisi nerede çekildi? İşte cevabı...

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Üvey Anne dizisi dün akşam ilk bölümü ile ekrana geldi, dizi ilk bölümü ile büyük ilgi gördü. Üvey Anne'nin ilginç konusu kadar çekim yerleri de ilgi çekti. Peki ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne nerede çekiliyor?

ATV’nin yeni dizisi Üvey Anne, Muğla’da çekiliyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde çekimler İstanbul’a taşınacak.

Üvey Anne dizisi konusu

Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.

Üvey Anne dizisi oyuncuları

Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.