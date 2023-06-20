Yaşlılık aylığı kaç para oldu 2023 son zam sonrası yeni 65 yaş maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrette ara zam belli oldu. Asgari ücret brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira oldu. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı da arttı. Peki son zam sonrası 2023 yaşlılık yani 65 yaş maaşı ne kadar oldu? Yaşlılık aylığı yüzde 34 zam sonrası 3 bin 489 lira oldu.

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Yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. Ara zam sonrasında işsizlik maaşı da arttı. İşsizlik maaşı aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 40'ından az olamazken, yüzde 80’ini geçemiyor. Peki son zam sonrası 2023 yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını bildirdi. Asgari ücrete ara zam sonrasında pek çok kalemde değişiklik yaşandı.

65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.

Yüzde 34 zam sonrası: 3 bin 489 lira oldu

Yaşlılık aylığı nedir?

Devlet tarafından 2022 sayılı kanun kapsamında bağlanan 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı), hiçbir geliri ve güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz ve adından da anlaşılacağı gibi 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşların yararlanabileceği bir maaştır.

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşları ile engelli ve muhtaç Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında yönetmeliği inceleyebilirsiniz.

Ülkemizde binlerce kişi yaşlılık aylığından faydalanırken, binlerce kişi de nasıl faydalanacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

İşte yaşlılık aylığı için gerekli şartlar;

65 yaşın doldurulması,

Türk vatandaşı olması,

Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması,

Nafaka almıyor olması,

Hiçbir geliri olmaması,

Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olması,

Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının (2019 yılı için 673,63-TL) üçte birinde fazla olmamasıdır.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getirenler, yaşlılık aylığı almaya hak kazanır; ancak şartlardan bir ya da birkaç tanesini sağlamıyorsa yaşlılık aylığı için yapılan başvurular reddedilmektedir.