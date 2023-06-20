Bursa'da çamaşır suyu içen bebek hastanelik oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evde çamaşır suyu içen bebek, hastanede tedavi altına alındı.Abone ol
Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde bir sitenin dairesinde meydana geldi. 2 yaşındaki G.Ç., yerde bulduğu şişedeki çamaşır suyunu içti. Fenalaşan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki tedavinin ardından bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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