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Bursa'da çamaşır suyu içen bebek hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da çamaşır suyu içen bebek hastanelik oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evde çamaşır suyu içen bebek, hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde bir sitenin dairesinde meydana geldi. 2 yaşındaki G.Ç., yerde bulduğu şişedeki çamaşır suyunu içti. Fenalaşan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tedavinin ardından bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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