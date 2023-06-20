BIST 5.288
DOLAR 23,57
EURO 25,76
ALTIN 1.479,50
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de 4 kişinin öldürüldüğü katliamda yeni detaylar ortaya çıktı

İzmir'de 4 kişinin öldürüldüğü katliamda yeni detaylar ortaya çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Saparmurad Hallyev, Çeşme'de film gibi operasyonla yakalandı. Öte yandan katil zanlısının, Basmane semtindeki bir telefoncuya giderek, öldürdüğü kişilerin telefonlarını satıp oradan elde ettiği parayla derin dondurucu satın aldığı da belirlendi.

Abone ol

Bayraklı’daki bir evde, geçtiğimiz pazar günü Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait 4 kişinin parçalanmış halde derin dondurucuda cesetleri bulunmuştu.

Cinayetlerin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Saparmurad Hallyev'i Çeşme'de kıskıvrak yakalamıştı.

2 yıldır Çeşme'de çalışıyormuş, ekip 30 saat nöbet tuttu

Öldürülen Gulkamar Hanymova'nın İstanbul'da yaşayan yeğeninin, teyzesine ulaşamaması ve daha sonra İzmir'deki adrese gittiğinde de kendisinden haber alamaması üzerine durumu polis ekiplerine ihbar ettiği öğrenildi.

İzmir polisi, şüphelinin kimliğini ihbarın üzerinden bir saat geçmeden tespit etti. Çevre sakinlerinin ifadeleri, çevredeki güvenlik kameralarının izlenmesi sonucu şüpheliyi yakalamak için düğmeye basıldı. Çalışmalarda şüphelinin 2 yıldır Çeşme'de inşaatlarda çalıştığını belirleyen polis ekipleri, Saparmurad Hallyev'in gidebileceği noktaları tek tek tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şifne Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında beklemeye başladı. Yaklaşık 30 saat süren nöbetin ardından şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Öldürdüğü kişilerin telefonlarını Basmane'de sattı

Katil Saparmurad Hallyev'in, cinayetleri geçtiğimiz salı günü işlediği, daha sonra satın aldığı derin dondurucu içerisinde parçalanmış cesetleri muhafaza ettiği öğrenildi.

Öte yandan polis ifadelerde, şüphelinin derin dondurucu almak için çevre sakinlerine sorular sorduğunu, daha sonra Konak ilçesi İkiçeşmelik semtindeki iş yerlerinden derin dondurucu satın aldığını öğrendi.
Yapılan çalışmalarda katil zanlısının, Basmane semtindeki bir telefoncuya giderek, öldürdüğü kişilerin telefonlarını satıp oradan elde ettiği parayla derin dondurucu satın aldığı da belirlendi.

Kıskançlık itirafı

Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli, burada cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Katil Hallyev'in, sevgilisi olan Gulkamar Hanymova'yı kıskandığı için cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi. İfade işlemleri süren cinayet şüphelisinin, bugün adliyeye sevk olması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Üvey Anne dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? Üvey Anne dizisi çekim yerleri
Üvey Anne dizisi nerede çekiliyor, hangi ilde? Üvey Anne dizisi çekim yerleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Üvey Anne oyuncuları isimleri ATV tam oyuncu isim listesi, kimler var?
Üvey Anne oyuncuları isimleri ATV tam oyuncu isim listesi, kimler var?
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 'Mavi' kategorideki terörist Rıdvan Ulugana etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 'Mavi' kategorideki terörist Rıdvan Ulugana etkisiz hale getirildi
Film sahnesi gibi silahlı kavga! Görüntüler ortaya çıktı: Yumruklaşıp birbirlerine ateş açtılar!
Film sahnesi gibi silahlı kavga! Görüntüler ortaya çıktı: Yumruklaşıp birbirlerine ateş açtılar!
Kıdem tazminatı kaç para oldu son zam sonrası yeni kıdem tazminatı ücreti
Kıdem tazminatı kaç para oldu son zam sonrası yeni kıdem tazminatı ücreti
İsmail Saymaz'dan çok konuşulacak Meral Akşener iddiası! 24 Haziran'da...
İsmail Saymaz'dan çok konuşulacak Meral Akşener iddiası! 24 Haziran'da...
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Doğum ve askerlik borçlanması 2023 son zamla kaç para oldu?
Doğum ve askerlik borçlanması 2023 son zamla kaç para oldu?
Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması
Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması
Dünya basını Arda Güler'e övgü yağdırdı: Mücevher bebek
Dünya basını Arda Güler'e övgü yağdırdı: Mücevher bebek