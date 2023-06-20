CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Gerekirse 16'lı masa kuracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin sonuçlanmasının ardından ikinci grup toplantısını yaptı. Değişim sürecine ilişkin sözleri merak edilen Kılıçdaroğlu "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" dedi.

Abone ol

CHP'de 'değişim' tartışmaları devam ederken gözler Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yapacağı açıklamaya çevrildi. Yaklaşık 40 dakika kürsüde kalan Kılıçdaroğlu, asgari ücret ve faiz konusuna değindi.

"Hiçbir CHP'nin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu "En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Gerekirse 16'lı masa kuracağım yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım." diyerek sözlerini tamamladı. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Aylığımı hemen gidip yatırdım"

Slogan atmadan dinlerseniz çok mutlu olurum. Biz her soruna değiniyoruz. Bir deprem felaketi yaşadık. 11 ilimizde büyük acılar yaşatan deprem felaketi yaşadık. 50 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti.

Depremi yaşayan o büyük tramvayı yaşayan insanlara en azından moral vermek istedik maddi-manevi açıdan destek vermek istedik. Şimdi faturaların gelmesi doğru değil. Evlerin elektrik ve doğal gaz faturalarını bizler ödeyebiliriz. Türkiye Tek Yürek Kampanyası açıldı herkes katkı vermeye çalıştı. Bende bir aylığımı ödeyeceğim dedim hemen aylığımızı kampanya çerçevesinde yatırdık. 115 milyar liranın 74 milyar lirası yatırılıyor 41 milyar lirası yatırılmadı. Bu parayı ben ödemeseydim havuz medyası aylarca yayın yapardı. Nerede bu paralar, kim ödemedi?

"Numan Kurtulmuş'a çağrı yapıyorum"

TBMM'nin 600 milletvekilinden birisi Can Atalay... Tutuklu... Mazbatasını aldı ama yemin edemiyor. Meclis Başkanı'na çağrı yaptım. Eğer tutuklu milletvekili seçildiği halde Meclis'e gelip yemin edemiyorsa asıl sorumlu Numan Kurtulmuş sensin.

Yeni Şafak'a tepki

Farklı gazeteler var. Bir gazete nasıl olur 3 milyon liraya yakın reklamı verir Kılıçdaroğlu cumburbaşkanı seçilmesin diye. Yeni Şafak'tan bahsediyorum. Beni övmek zorunda değilsin, kalemini saraya ipotek etmemek zorundasın. Facebook hesaplarında benim seçilmemen için 3 milyon liraya yakın para harcıyor. Bu nasıl ahlak anlayışıdır. Hazine ve Maliye Bakanı'na çağrı yapıyorum o 3 milyonu nereden buldu? Dürüst bir insansan parayı nereden buldu, inceleyeceksin. Bir gazete böyle bir şey yapabilir mi? Eleştirinin ötesinde bir sürü laflar var. Dava açacağım. İftira üzerine haber yağan gazete gazete olur mu? Geçen hafta kalemini satan demiştim öyle ifade kullanmasam da olurdu.

Yeni asgari ücret

Ekonomide halkın ne kadar zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Asgari ücret açıklandı 11 bin 402 lira net. Bu rakam makul rakam mı? Beni şaşırtan Türk-iş Başkanı'nın itiraz etmemesi. Türk-İş'in yaptığı açıklama var, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 13 bin 439 TL. Asgari ücretli 11 bin 402 lira alacak bir işçinin bir kişinin çalışma yaşam maliyeti 13 bin 439 lira olacak ve siz itiraz etmeyeceksiniz. Makülu 15 bin civarında bir şey verirsiniz.

"Bir beka sorunumuz var"

Çok sık tekrar edilen sözcük var beka...Bir beka sorunumuz var. Hatta Kılıçdaroğlu beka sorunudur diye söylerler. Türkiye'de beka sorunu var. Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Türkiye'nin gerçek anlamda beka sorunu vardır. Devleti yöneten kişinin mal varlığı dışarda biz bilmiyoruz. Nerelere yatırdıklarını biz bilmiyoruz.

"Avrupalılar rahat etsin diye biz sıkıntı çekiyoruz"

Milyonlarca Suriyeli geldi yetmedi Afganlar geldi. Sınır diye bir şey kalmadı. Dünyada hangi ülke bir pozisyonda. Kapı diye, sınır diye bir şey yok. Ne oldu Avrupalılar 'siz para verelim orada tutun' dediler. Pazarlık bu...İşte beka sorunu budur. Devletin iradesini sattılar. Şimdi Kilis'e, Hatay'a gidin. Büyükşehir Belediye Başkanı, esnaf şikayet ediyor. Kaçırdıkları paraların kaynağını biliyorlar ve teslim aldılar. Bugün dünya mülteci günü ne tesadüf değil mi? Tüm sıkıntıları biz çekiyoruz, Avrupalılar rahat etsin diye biz sıkıntı çekiyoruz. Demokratik yapımız değişiyor. Biz milliyetçiyiz diyorlar ya bu kağıt üzerinde. Zaten Erdoğan söylüyordu. Bir beka sorunudur. Türkçe dahi bilmeyen kişiye vatandaşlık veriyorsunuz. O oy kullanıyor. Bir ülkenin itibarı bu kadar mı ayaklar altına alınır. Bu ülkenin ülkeye ihanet edenlerden kurtulması lazım. Şimdi geldik bir noktaya seçimler bitti. Ne yapacaklar.

Faiz tepkisi

Uyuşturucu baronları yerlerinde herkes rahat bir de tefeciler var. Onlar Türkiye'ye para vermiyorlar faiz düşük diyorlar. Dediler ki kolay sen yapma sana Maliye ve Hazine Bakanı bulalım dediler o yetmez Merkez Bankasına da buluruz. Birisini Merkez Bankası başkanlığına ata diğerini Hazine ve Maliye Bakanlığına ata... Yüzde 40 şimdi buradan Erdoğan'a oy veren vatandaşlarına sesleniyorum. Dünyada hangi devlet dolar bazında yüzde 40 faiz verir. Göreceksiniz verecekler. Onun hakkında da dünya kadar rivayet var. Bu kadar ahlaksız bir siyaset görmedim. Türkiye'ye ihanet eden böyle siyaset görmedim.

CHP'nin yoğunlaşması gereken alan budur. Hatırlarsanız ben iki Türk iş adamını Türkiye ye uzay üssü kursunlar diye davet edecektim söylemedikleri kalmadı. Bunlar da din iman, ahlak yok. Faizi indirmeyeceğim diyordun. Uluslararası tefeciler bastırdılar kabul ettirdiler. Biz sermeye getirecektik tefeci değil. Bunlar vatandaştan oy talimatı dışarıdan alıyorlar. Benimle ilgilide sahte videolar yayınladılar. Çıktılar montaj dediler. Ne oldu bu videolar? Sahte video hazırlayana sahtekar denir sahtekardan da cumhurbaşkanı olmaz.

"Gerekirse 16'lı masa kuracağım"

Ve son hiçbirimiz hiçbir CHP'nin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Gerekirse 16'lı masa kuracağım yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım.