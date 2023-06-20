25 yıllık evli kadının dünyası başına yıkıldı: Kocasının 'kadın' olduğunu öğrendi

Üç çocuk annesi bir kadının dünyası, kocasının aslında kendisini "kadın gibi" hissettiğini öğrendikten sonra başına yıkıldı.

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İsmini açıklamak istemeyen 25 yıllık evli ve üç çocuk annesi bir kadın, mutlu bir evliliği olduğu sanrısının “bir günde” kökünden yok olduğunu söyledi.

Daily Mail’in haberine göre, yaşadıklarını anlatan kadın, eşini önce kadın külotu giyerken yakaladı, ilerleyen yıllarda da adını Charlize olarak değiştirdiğini ve hormon tedavisine başladığını öğrendi. Bu da kendisi ve üç çocuğu üzerinde onulmaz etkiler bıraktı.

Transfobik olmadığını vurgulayan kadın, eski eşini yargılamadığını ancak 25 yıllık evliliğin ardından “kendini kandırılmış” hissettiğini ve çocukları üzüldüğü için kaygılandığını belirtti.

"Kırmızı külotu giymiş halde buldum"

Kadın kocasını ilk olarak nasıl yakaladığını şu sözlerle anlattı: “Yanlışlıkla onu evde Noel için bana aldığı kırmızı külotu giymiş halde buldum. Çıktığımı düşünmüştü. Üç genç çocuğumuz alt katta, çalışma odasında birlikte film izliyorlardı.”

“Bu, elbette, en büyük şoktu. Bu gerçeküstü manzarayı izlerken zaman birkaç saniye dondu. Kırmızı ruj sürmüştü.”

“Adil olmak gerekirse, çok utanmıştı. 25 yıldır evliyiz ve 20’li yaşlarımızın başından beri birlikteydik. Benden iki yaş büyüktü, çok uyumlu görünüyordu. Onu sevdim. Biz çok mutlu, normal bir aileydik ya da bana öyle geliyordu. Hayatın piyangosunu kazandığımı sanıyordum.”

Çift terapisine başladılar

Gördüklerini kimseye söylemeyen kadın, utandığını ve çift terapisine gitmeye başladıklarını anlattı. Kocası da, “sadece” biraz kadın kıyafeti giymek isteği olduğu konusunda güvence verdi.

Durumu kabullenen kadın, bir gün herkes dışarıdayken içinden gelen sese hakim olamadı ve tavan arasına çıktı. Orada, 43 numara topuklu ayakkabı, file taytlar, makyaj malzemeleri, sabahlıklar ve uzun, kumral bir peruk içeren tanımadığı bir bavul buldu.

Tekrardan bir şok yaşayan kadın, çift terapisine devam ettiklerini ama kocasının eşcinsel olmadığı konusunda ısrar ettiğini belirtti.

Bu şekilde çok aile olduğunu bildiği için yardımcı olmak amacıyla yaşadıklarını anlatan kadın, “İçlerinde hissettikleri cinsiyeti ifade etmek veya o cinsiyete dönüşmek isteyen insanlara her zaman şefkat ve desteğin büyük bir savunucusu oldum. Tek isteğim ailelerinin zarar görmemesi. Eşleri ve çocukları, genellikle bir gecede, sevdikleri kişinin tamamen farklı bir versiyonuyla karşılaşıyor. Yine de çoğu zaman bu eşlere ve çocuklara şefkat gösterilmez ve kendilerine bakılmaz, bunun yerine bir kenara atılır, unutulur ve hatta bağnazlıkla suçlanırlar.” dedi.

"Onu iç çamaşırımla gördüğüm için..."

Eşi, kılık değiştirmesinin evliliklerindeki düzenli seks eksikliğine bir tepki olduğunu söyledi, yani kısmen kadının hatasıydı.

Ancak kadın bunun için de, “Onu iç çamaşırımla gördüğüm için onunla gerçekten seks yapmak istemiyordum. Ne düşüneceğini bilmiyordum. O ben olmayı mı tercih ederdi? Buna rağmen kendimi sükuneti korumaya zorladım ve daha düzenli seks yapmaya devam ettim. Geriye dönüp baktığımda, çaresizce her şeyi eskisi gibi tutmaya çalışıyordum. Aileyi parçalamamak için her şeyi yapardım.” dedi.

İyileştiğini söyledi

Sonrasında adam “iyileştiğini” söyleyerek çift terapisini bıraktılar ancak kadın, eşinin çevirdiği gizli işlerinden ve yaptığı alışverişlerden haberdar oldu.

Bunun üzerine çocukları için aynı evde ancak çift olarak ayrı yaşamaya karar veren kadın, kocasının daha açık bir yaşam stilini benimsediğini gördü.

Ev yüzünden birbirlerine girdiler

İlerleyen yıllarda çocukları büyüdükten sonra çift yollarını ayırdı ve taraflar maddi yönden de çekişmeli bir sürece girdiler. Yaşadıkları ev nedeniyle anlaşmazlığa düşen çift, para yönünden de birbirlerinden talepte bulundular. Çocukları ise zamanla babalarının cinsel kimliğini öğrendi ve şok geçirdiler, hatta bir tanesi fiziksel olarak kendine zarar vermeye başladı ve akıl hastanesine kaldırıldı.

Sonrasında eski eşinin cinsiyet değiştirme sürecine başladığını, hormon aldığını, adını Charlize olarak değiştirdiğini ve ameliyat olduğunu öğrenen kadın, “Eski eşimin bununla nasıl başa çıktığı konusunda hala tamamen şaşkınım. Bazı psikoterapistler, geçiş yapan bazı insanların, sonunda özgür olabilmekten başka bir şey düşünemeyecekleri bir duruma girdiklerini düşünürler. Tüm hayatlarını kendileri olmamakla geçirdiler ve ortaya çıktıklarında artık zamanlarının geldiğini hissediyorlar. Ancak, dünyadaki tüm nezaket ve anlayışa rağmen, çocuklarınız, aileniz, hayat arkadaşınız için bu, hala büyük bir meydan okuma.” dedi.

Kadın son olarak, “On yıl sonra, düzlüğe çıkıyoruz. En küçüğümüz 18 yaşına gelene kadar evimizde kalmak için mücadele ettim ve başardım. Çok şükür yeni bir ilişki içindeyim ve üç çocuğum da sağlıklı bir şekilde hayatla baş ediyor.” dedi.