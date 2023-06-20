Tam 11 futbolcu ile yollar ayrıldı: Süper Lig ekibinde yaprak dökümü!

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, sözleşmeleri sona eren 11 oyuncusu ile yollarını ayırdı.

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Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, sözleşmeleri sona eren 11 futbolcu için teşekkür mesajı yayımlandı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzle sözleşmesi sona eren Yannick Bolasie, Bahadır Öztürk, Alper Potuk, Ronaldo Mendes, Gökhan Gönül, Amilton, Emircan Altıntaş, Kerem Kalafat, Ogün Özçiçek ve Haqi Osman ve Abdullah Yiğiter'e takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor, sezonu 68 puanla ikinci sırada bitirme başarısı gösterdi.