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İYİ Parti’den en düşük memur maaşı '36 bin 950 lira olsun' teklifi

İYİ Parti’den en düşük memur maaşı '36 bin 950 lira olsun' teklifi

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, memur ve emeklilerin maaşlarının güncel şartlara uygun şekilde arttırılması için kanun teklifi verdi.

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Bugün açıklanan 13.415 TL brüt asgari ücrete göre, teklifin kanunlaşması halinde en düşük memur maaşı 36.950 TL, en düşük emekli maaşı ise 26.830 TL olacak.

Poyraz, ENAG’ın Mayıs ayı verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksinde 12 aylık artış oranının yüzde 109,01, yılbaşından itibaren artış oranının ise yüzde 38,96 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Halkın mutfakta, pazarda, markette gerçek enflasyonu yaşamakta olduğunu ve fiyat artışlarıyla mücadele etmeye çalıştığını söyleyen Poyraz, yıllardır göstermelik enflasyon oranları üzerinden hiçbir refah payı almaksızın “sözde maaş artışları” neticesinde, memur ve emeklilerin alım düzeylerinin önceki yıllara göre kabul edilemez bir şekilde düştüğünü vurguladı.

Bugün aile yardım ödeneği dahil en düşük memur maaşının 11.848 TL, en düşük memur emeklisi maaşının ise 7.901 TL olduğunu hatırlatan Poyraz, sunmuş oldukları kanun teklifi ile gelirleri enflasyonun gerisinde kalan memur ve emeklilerin biraz olsun nefes almalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Poyraz, “Mayıs ayı yoksulluk sınırı dört kişilik bir aile için 33.750 TL iken en düşük memur maaşının 22 bin TL olması için kanun teklifi sunacaklarını müjdeleyenlerle aynı ülkede yaşıyoruz ama maalesef aynı ülkeyi yaşamıyoruz” dedi.

Poyraz sunmuş oldukları teklifte memurların taban aylığına ilişkin düzenlemede taban aylığının “asgari ücret tespit komisyonunca belirlenen asgari ücret tutarında” olmasını önerdiklerini, benzer şekilde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7500 Türk lirasından” ifadesinin “asgari ücret tespit komisyonunca belir

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