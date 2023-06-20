Ankara'da kritik temas: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, resmi temaslarda bulunmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Rudaw’ın aktardığına göre; Barzani’nin ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve yeni kabine üyeleri ile bir araya geleceği, görüşmelerde Kuzey Irak Bölgesi ile Türkiye ilişkileri, Irak ve bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Ankara’da bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etti.