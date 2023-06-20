37 ilde TikTok operasyonu: Ünlü fenomenler de gözaltında! Dev vurgunda dudak uçuklatan rakam ortaya çıktı...

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tiktok üzerinden sanal para ticaretiyle 1,2 Milyar TL kara para aklandığının tespiti üzerine yapılan operasyonda sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 120 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, bazı tespitlerin ardından yapıldı.

İddiaya göre, bir suç örgütü çalıntı kredi kartları ve anlaştıkları kişilerin kartlarından yaptıkları ödemelerle büyük bir dolandırıcılığa imza attı.

TikTok fenomenleriyle anlaşma

Polisin yaptığı tespite göre, suç şebekesi bazı TikTok fenomenleriyle anlaşma yaptı.

Komisyon karşılığı yapılan anlaşmaya göre; şebeke yöneticileri sosyal medya uygulaması TikTok üzerinde para yerine geçen jetonlar satın aldı.

Sanal para gibi kullanılan bu jetonlar (aslan, kalp, gözlük, spor araba vs.) fenomenlere gönderildi.

Bu yöntemle fenomenlere yüklü miktarda para gönderildi. Daha sonra ise çete üyeleri bu paraların büyük kısmını fenomenlerden geri alarak küçük bir komisyon ödedi.

Çalıntı kart

Normal bir süreç gibi görünen işlemlerin çalıntı kartlar ve anlaşılan kişilerin kartları üzerinden yapıldığı öğrenildi.

Çetenin, jetonları çalıntı ya da kopyalamamış kartlarla satın aldığı iddia edildi.

Çetenin bu yöntemle, çalıntı ve kopyalanmış kartlardaki parayı akladığı belirtildi. Ayrıca anlaşılan ‘hesapçı’ adı verilen kişilerin de kartlarının kullanıldığı belirtildi.

Hesapçılara yüksek limitli kart

Çetenin kullandığı hesapçılara önce yüksek limitli kredi kartı aldırıldığı belirtildi.

İddiaya göre çete üyeleri, bu kişilere de TikTok üzerinden jeton aldırarak, sosyal medya fenomenlerine gönderdi.

Daha sonra ise bankaları arayan kart sahipleri “Bilgim dışında kartım kullanılmış” diyerek başvuru yaparak paralarının iadesini aldı.

Şebeke üyeleri bu yöntemle de sosyal medya fenomenlerinden komisyon karşılığı paraları aldı. Ayrıca hesapçılara da komisyon ödendi.

1 milyar 200 milyon lira

Polisin yaptığı çalışmaların yanında MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından da araştırma yapıldı.

Çalışmalarda şebekenin 4 binden fazla banka hareketi ile sosyal medya fenomenlerine 1 milyar 200 milyon lira aktardığı belirlendi.

215 şüpheli belirlendi

Siber polisin yaptığı çalışmada, 215 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için 37 ilde operasyon düzenlendi.

Baskında, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 120 şüpheli yakalandı.

42 fenomenin mal varlıklarına el konuldu

MASAK ve polisin çalışmalarında belirlenen 42 fenomene ait bin 700 banka hesabı, tüm sanal para varlıklarına, 32 daire, 1 villa, 9 arsa, 6 işyeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konuldu.

Aramalarda ayrıca 82 bin TL, 17 bin 300 dolar, 6 bin 650 euro, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 93 fişek bulundu.

Sosyal medya fenomenlerine aktarılan paralar tespit edildi

Polisin çalışmasında, şebekenin bazı sosyal medya fenomenlerine aktardığı paralarla ilgili de bilgi ortaya çıktı.

İddiaya göre, çete üyeleri; 1.5 milyon takipçisi olan O.S.’ye 9 milyon 397 bin lira, 9.5 milyon takipçisi olan M.N.’ye 1 milyon 200 bin lira, 2 milyon 700 bin takipçisi olan F.N.K.’ye 1 milyon 100 bin lira, 1 milyon 700 bin takipçisi olan T.B.’ye 550 bin lira, 107 bin K.K.K.’ye ise 7 milyon 690 bin lira para aktardı.

Fenomenler O.S, M.N, T.B., K.K.K.’nin gözaltına aldığı belirtilirken F.N.K.’nın adresinde bulunamadığı belirtildi.