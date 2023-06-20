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Rapor ücretleri 2023 yeni zam sonrası kaç para oldu? Ayakta-yatarak tedavi ücreti 2023

Rapor ücretleri 2023 yeni zam sonrası kaç para oldu? Ayakta-yatarak tedavi ücreti 2023

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrette ara zam belli oldu. Asgari ücret brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira oldu. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı da arttı. Peki son zam sonrası 2023 rapor ücretleri ne kadar oldu? Yüzde 34 zam sonrası: Ayakta tedavide 299.49 oldu. Yatarak tedavide ise 224,69 oldu

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Yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. Ara zam sonrasında ayakta ve yatarak olan rapor ücretleri de arttı. Peki son zam sonrası 2023 rapor ücretlerı ne kadar oldu? 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını bildirdi. Asgari ücrete ara zam sonrasında pek çok kalemde değişiklik yaşandı.

Asgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,5 lira, yatarak tedavide de 167,68 lira günlük rapor parası alıyor.

Yüzde 34 zam sonrası: Ayakta tedavide 299.49 oldu

Yatarak tedavide 224,69 oldu

Aile destek programı çocuk parası yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirmişti. Yanık, bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programının mevcut bütçesini 25 milyar liradan 40 milyar liraya çıkardıklarını dile getirmişti.

Doğum Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine giderek başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmadan öncelikle nüfus müdürlüğüne giderek yeni doğan çocuğunuzun geçici kimlik belgesini almanız gerekir. Başvuru esnasında dünyaya yeni gelen çocuğunuzun TC kimlik numarası istenecektir.

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