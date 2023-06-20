YKS kalkıyor mu, üniversite sınavları bitiyor mu son bilgi Bahçeli duyurdu

Üniversite sınavları kaldırılıyor mu? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen son dakika üniversite sınavı açıklamasıyla üniversite sınavlarının kaldırılacağının sinyalini verdi. Bahçeli, "Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değil" dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Üniversite sınavlarını yakın bir tarihte kaldıracaklarını açıkladı. 17-18 Haziran tarihlerinde, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kapsamında gerçekleşen TYT, AYT ve YDT'ye katılım sağlayan adaylara başarı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bahçeli, üniversite sınavının kaldırılmasına da değindi. Peki, 2024 üniversite sınavı kalkacak mı? YKS kalkacak mı?

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bahçeli şöyle konuştu:“Çağa ve zamana yönelik mesajlarımızın taşıyıcı kolonu gençlerdir. Hayat okul ev arasında giden rutin bir güzergah değildir.



Ülkemizde yaklaşık 27 milyon öğrenci vardır. Bu sayı pek çok ülkenin nüfusundan fazladır. Zenginlik buradadır. Bize düşen gençleri sınavdan sınava sokmaktan çıkarıp, tekdüze eğitim mantığına havale etmemektir. Biz gençliği sınavlarla bulmadık, bu yolda da kaybetmeyiz. Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzakta değildir.”



ÖSYM kanadından henüz bir açıklama gelmedi.

ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden 2023-YKS’ye başvuru yapmak mümkün mü?

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) güncel fotoğrafı olmayan adaylar 2023-YKS’ye başvuru yapabilirler mi?

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (AİS) güncel olmayan fotoğraflarını “Fotoğraf Bilgilerim” bölümündeki “T.C. Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan” butonundan güncelleyerek başvuru merkezlerine gitmeksizin başvuru yapabilirler.

ÖSYM Mobil uygulamasından 2023-YKS başvurusu yapılabilir mi?

2023-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.