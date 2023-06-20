Rusya'dan korkutan uyarı: İngiltere ve ABD çatışmaya doğrudan dahil olacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federasyonu topraklarına ve Kırım'a HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile yapılacak saldırıların, ABD ve Büyük Britanya'nın çatışmaya tam katılımı anlamına geleceğini, bu durumda Ukrayna'daki karar alma merkezlerine derhal darbe indireceklerini söyledi.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı karşı saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıların Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde yoğunlaştığını ifade eden Şoygu, "Kiev rejimi bu saldırılarda NATO uzmanları tarafından eğitilmiş personel ve Batılıların gönderdiği silahları kullanıyor. Ukrayna, taarruzlarına başladığı 4 Haziran tarihinden bu yana Rus birliklerinin mevzilerine 263 saldırı düzenledi. Birliklerimizin özverisiyle tüm saldırılar püskürtüldü ve düşman amacına ulaşamadı" dedi.

Rus Hava Kuvvetleri faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Şoygu, "Ukrayna'daki özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Rus hava faaliyetlerinin yoğunluğu 2 kat arttı. Bugüne kadar AN-124 ve IL-76 uçakları 10 bin üzerinde uçuş yaptı. 300 bin personel, 2 bin 300 teçhizat ve 160 binden fazla askeri kargo taşındı" ifadelerini kullandı.

"İngiltere ve ABD çatışmaya doğrudan dahil olacak"

Ukrayna'nın saldırı planı olduğuna yönelik istihbarat bilgileri aldıklarını aktaran Sergey Şoygu, "İstihbarat bilgilerimize göre Kiev rejimi, Kırım'ın da aralarında bulunduğu Rusya Federasyonu topraklarına HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile saldırmayı planlıyor" diye konuştu. HIMARS füzelerinin ABD tarafından, Storm Shadows füzelerinin de İngiltere tarafından Ukrayna'ya verildiğini hatırlatan Şoygu, "Bu füzelerin özel askeri operasyon bölgesi dışında kullanılması İngiltere ve ABD'nin çatışmaya doğrudan dahil olması anlamına gelecek ve böyle bir olasılıkta Ukrayna topraklarındaki karar alma merkezlerine acil olarak saldırı yapılması gerekecektir" şeklinde konuştu.

İngiltere geçtiğimiz ay Rusya’nın saldırılarına karşı kendisini savunması için Ukrayna'ya 250 kilometre menzile sahip Storm Shadow füzeleri tedarik ettiğini açıklamıştı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, füzelerin Ukrayna topraklarında kullanılacağını belirtmişti.