YSK seçim görevli paraları bu hafta yatar mı 2023 toplam kaç para ödenecek?

Gözler YSK sandık görevlisi ücreti ödeme tarihine çevrildi. Seçim sürecinde 81 il ve 973 ilçede kurulan sandıklarda binlerce kişi görev aldı. Sandık görevlileri seçimlerde yer almaları sebebiyle belirli bir ücret alıyor. Haziran ayının sona ermesi ve bayramın da yaklaşmasıyla ücretlerin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

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Seçim paraları yattı mı sorusu binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alan kişiler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen ücretler kapsamında ödeme alıyor. Seçim paraları ne zaman yatacak sorusu kamuoyunun gündeminde yer alan ve dikkat çeken konulardan birisi oldu. Türkiye, 14 ve 28 Mayıs’ta seçimlere giderek büyük bir demokrasi örneği gösterdi. Seçimlerin sonucunda Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim paraları ne zaman yatacak? sorusu da bu bağlamda araştırılan konulardan birisi oldu. Seçimde görev alanlara sandık görevlisi ücreti bankalar aracılığıyla yatırılıyor. Peki, Seçim görevli ücretleri bu ay yatar mı? Sandık görevlisi ücreti 2023 ne zaman, kaç para yatacak?

Seçim görevli paraları ne zaman yatacak?

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde görev alan binlerce sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. YSK tarafından yapılması planlanan sandık görevlisi ücretlerinin herhangi bir sorgulama sayfası bulunmuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde görev yapan sandık kurulu üyelerine yapılacak ücretlerin ödeme tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Sandık görevlisi ücretlerinin, haziran ayının sonlarına doğru hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.

Sandık görevli ücretleri kaç para yatacak?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücret henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

Müşahitler ücret alacak mı?

Müşahit veya diğer bir adıyla seçim gözlemcisi sandık kurullarının oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder ve gerekli durumlarda itirazlarda bulunur. Müşahitlik, gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmaktadır.

Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu’na sundukları liste üzerinden kura şeklinde belirlenmektedir. Seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan Müşahitlik görevini yapanlara seçim görevli ücreti ödenmez