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Eski kocanın 'kaza' süslü cinayet planı tutmadı! Motosikletine çarparak öldürdü

Eski kocanın 'kaza' süslü cinayet planı tutmadı! Motosikletine çarparak öldürdü

ESKİŞENİR'de 1 yıl önce boşandığı, fakat aynı evde yaşamaya devam ettiği eşinin kullandığı motosiklete otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen koca tutuklandı.

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Cani kocanın kaza süsü verdiği cinayet ifşa oldu. Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan inşaat ustası İdris G. (42) ile Beyhan Gökçe (39) çifti, 13 sene süren evliliklerini geçen yıl bitirmelerinin ardından aynı evi paylaşmaya devam etti. Başka kadınlarla konuştuğu gerekçesiyle eski eşiyle tartışan İdris G., 10 DBA 53 otomobiline binerek evden ayrıldı.

Gece karanlığında motosiklete çarptı

Beyhan Gökçe ise İdris G.’den yaklaşık 3 dakika sonra 26 ADP 570 plakalı motosikletiyle evden ayrıldı. Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Beyhan Gökçe, eski eşi İdris Güneş’in kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Eski eşi tasarlayarak öldürmekten...

Olayın ardından inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından eski eş İdris G., yakalandı. Gözaltına alınan İdris G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan İdris G., ‘Eski eşi tasarlayarak kesten öldürme’ suçu çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onun eşim olduğunu bilmiyordum

Tutuklanan İdris Güneş’in verdiği ilk ifadesinde, “Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum. U dönüşü yapmak istediğim sırada yolu kontrol ettim, fakat kimseyi görmedim. Sonrasında kaza gerçekleşti. Arabadan inip baktığımda eşim olduğunu gördüm” dediği öğrenildi.

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