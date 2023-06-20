İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 işsizlik maaşı tutarı

sizlik maaşı hesaplaması, 2023 yılı asgari ücret zammı ile sil baştan belirlendi. İşsiz kalan vatandaşlar için devletin vermiş olduğu işsizlik maaşı desteği, asgari ücret zammı ile netlik kazandı. Çalışırken almış oldukları brüt ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı, asgari ücret ile birlikte tabanla birlikte yeniden hesaplanmaya başlandı. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında detaylı hesaplama bilgileri

Abone ol

İşsizlik maaşı hesaplamaları asgari ücretin 11 bin 402 TL olarak belirlenmesinin akabinde netlik kazanıyor. İşsizlik maaşı 2023 yılında ne kadar olacak sorusu ile gündemde yer alıyor. İşten çıkartılan ve henüz iş bulamayan vatandaşlara destek olması amacıyla devlet tarafından yatırılan işsizlik maaşı, asgari ücretle birlikte değişkenlik gösterecek. 2023 asgari ücret rakamına endeksli olan işsizlik maaşı, komisyonun bu hafta belirlenen tutara göre değişkenlik kazandı.

Peki, 2023 işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşte, hesaplamalara göre 2023 yılının asgari ücret rakamları

İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Asgari ücrete yüzde 34 zam oldu ve en düşük işsizlik maaşı 5324 lira, en yüksek de 10 bin 650 lira olarak ödenecek.

Farklı ücretlerde de artış oldu

Asgari ücretin artmasıyla birlikte bazı ücretlerde değişiklikler yaşandı. Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve Bireysel Emeklilik kesintilerinde farklılıklar oluştu.



Yeni işsizlik rakamı, ilk maaş ödemesi ile birlikte hesaplarda olacak.