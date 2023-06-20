Meclis ne zaman kapanacak? 28. Dönem TBMM tatil olacak mı?

TBMM’de yeni dönem geçtiğimiz günlerde başladı. 28'inci Yasama Dönemi'nin ilk Danışma Kurulu toplantısı da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirildi. Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), çalışma süresinin uzatılması kararı da karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre TBMM 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edecek İşte konu hakkında ayrıntılar...

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28. dönem milletvekilleri 2023 seçimlerinin ardınan yemin ederek çalışmalarına başlamıştı. 7 Haziran'da yapılan seçimle de TBMM'nin 30'uncu başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Meclis'in 28'inci Yasama Dönemi'nin ilk toplantısı da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Meclis ne zaman kapanacak sorusu da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 28. Dönem TBMM tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...

Meclis ne zaman tatile girecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi.

Faaliyetlerine devam eden Meclis gündemine bayram öncesinde milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren tasarı bu hafta komisyonlara gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde Maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.

AK Parti grubu, üzerinde çalıştığı bu önemli düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacak. Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.

Grup toplantıları yapılacak

Meclis'te salı ve çarşamba günü grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. dönemin ilk grup toplantısında kürsüde olacak. AK Parti grup toplantısı, 21 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Meclis'te geçen hafta divan belirlendi ve komisyonlarda seçimler yapıldı.

Çarşamba günü Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, 28. Dönem birinci devrede görev yapacak bağımsız milletvekillerinin isimleri okunacak ve oya sunulacak.

İhtisas komisyonları, Genel Kuruldaki bağımsız üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.