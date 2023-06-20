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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu 1. eleme turu kura çekimi yapıldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon 1. eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Turun ilk maçları 11-12 Temmuz, rövanşları ise 18-19 Temmuz'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Hacken - The New Saints
Ballkani - Ludogorets
Shamrock Rovers - Ön eleme turu kazananı
Zalgiris Vilnius - Struga

Klaksvik - Ferencvaros
Olimpija Ljubljana - Valmiera
Helsinki - Larne

Lincoln Red Imps - Karabağ
Rakow - Flora
Slovan Bratislava - Swift Hesper

Farul Constanta - Sheriff Tiraspol
Hamrun Spartans - Maccabi Haifa

Urartu - Zrinjski
Partizani - BATE Borisov
Astana - Dinamo Tiflis

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki rakipleri yarın belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray, "Devler Ligi"nin ön eleme turlarında "ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takımla birlikte 5 takım turnuvaya bu turdan dahil olurken, diğer 15 takım birinci ön eleme turundan gelecek.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de yarınki kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

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