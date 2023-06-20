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PFDK'dan 5 yıldızlı logo kararı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
PFDK'dan 5 yıldızlı logo kararı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası finaline Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logonun yer aldığı formayla çıkmasına ilişkin sarı-lacivertlilerin savunmasını değerlendirmeye alacağını ve incelemenin devam edeceğini açıkladı. PFDK, aynı zamanda söz konusu müsabakada yaşanan çeşitli olaylar sebebiyle Fenerbahçe'ye toplam 456 bin 500 TL de para cezası verdi.

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TFF'nin sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:
Fenerbahçe’nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı’nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı’nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca yapılan disiplin sevkiyle ilgili savunmada belirtilen hususların araştırılmasına, bu nedenle incelemenin devamına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 237.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, Kulüp TV görevlilerinin müsabaka sonrası saha içerisine girerek saha içerisinden görüntü almaları ve flaş röportaj alanı dışında röportaj yapılmasından dolayı Yayın Talimatı’nın 12/7. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 12/8. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 125.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Medipol Başakşehir'in, 11.06.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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