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Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı! Vali Yazıcı nedenini açıkladı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı! Vali Yazıcı nedenini açıkladı...

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına ekipler karadan ve havadan müdahale etti. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altılana alınan yangına dair açıklamalarda bulanan Antalya Valisi Ersin Yazıcı "İlk belirlemelere göre yangının çıkış noktası konteynerdeki klima" dedi. İşte Antalya'daki orman yangınına ilişkin detaylar..

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 Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alan yakınında ev olarak kullanılan bir konteynerde başlayan yangın ormana sıçradı. Söndürme çalışmalarına destek için bölgeye helikopter yönlendirildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yerleşim yerlerine yakın yerde çıktı

Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Helikopterler de yangına müdahale etti

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına helikopterler yönlendirildi. Bölgeye ulaşan helikopterler peş peşe sorti yaparak alevlere müdahale etmeye başladı.

Kontrol altına alındı: Vali Yazıcı yangının nedenini açıkladı!

Antalya’nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını; 3 söndürme helikopteri, 2 uçak, 10 arazöz ve 50’yi geçkin personelin yoğun çabasıyla evlere ulaşmadan 1 saatte kontrol altına alındı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yangının ilk belirlemelere göre konteynerdeki klimadan kaynaklı olabileceği bilgisini paylaşırken, 1,8 hektar alanın da zarar gördüğünü bildirdi.

"1,8 hektar alan zarar gördü"

Antalya Valisi Ersin Yazıcıoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, 15.15’te çıkan yangının ilk belirlemelere yol kenarındaki bir konteynerin klimasının yanması sonucu olduğu yönünde değerlendirmeleri olduğunu kaydetti. Yangının yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındığını belirten Yazıcı, 1,8 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü söyledi.

Daha önce evi yanan kadın: "Devletime güveniyorum"

Daha önce aynı bölgede çıkan yangında evi yanan Fatma Köse de, tekrar aynı korkuları yaşadığından dolayı gözyaşı döktü. Köse, “Ben evimin oradaydım, dumanların çıktığını gördüm. Alevler vardı, daha önce de büyük yangınlar yaşadım. Ekiplere haber verdim, yangın bir anda büyüdü, buraya kadar geldi. Devletime güveniyorum, uçak ve helikopter göndermelerini istedim. Daha önce de burada yangın çıktı. Ormanda çok fazla atık var, daha önceki yangında evimin çatısı da yanmıştı” diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının sürüyor.

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