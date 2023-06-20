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Trump'ın evinde sakladığı belgelere ilişkin dava 14 Ağustos'ta başlayacak

Trump'ın evinde sakladığı belgelere ilişkin dava 14 Ağustos'ta başlayacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın devlete ait gizli belgeleri evinde tutmasıyla ilgili dava 14 Ağustos'ta başlayacak.

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ABD'li Yargıç Aileen Cannon, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın gizli belgeleri evinde alıkoymasıyla ilgili davanın 14 Ağustos'ta Florida eyaletinde başlayacağını belirtti.

Cannon, davanın, başladığı tarihi takip eden iki hafta içinde tamamlanacağı öngörüsünü paylaştı.

ABD basınında, Trump ve avukatlarının, davayı ertelemek için baskı yapmasının beklendiği, 14 Ağustos tarihli duruşmanın pek olası görünmediği yönünde yorumlara yer verildi.

Ayrıca Trump ve avukatlarının, Adalet Bakanlığının bazı suçlamalarını geri çekeceği umuduyla "kanıtların gizliliğinin kaldırmasını" istemesi bekleniyor.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Donald Trump'ın Florida'da yer alan "Mar-a-Lagon" adlı malikanesi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Trump, 11 Haziran'da devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili 37 ayrı suçlamayı "saçma ve asılsız" olarak nitelendirerek reddetmişti.

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