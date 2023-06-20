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Hunter Biden federal suçlamaları kabul edecek

Hunter Biden federal suçlamaları kabul edecek

Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, kendisine yöneltilen "federal gelir vergisini ödememek ve yasa dışı şekilde silah bulundurmak" suçlamalarını kabul ederek mahkeme ile anlaşma yoluna gideceği açıklandı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, oğlu Hunter Biden ile başı dertte. Birçok skandala ismi karışan Hunter Biden'ın "federal gelir vergisini ödememek ve yasa dışı şekilde silah bulundurmak" suçlamalarıyla ilgili iddianamede, yeni bir gelişme yaşandı. Biden'ın suçunu kabul edeceği bildirildi.

3 suçu kabul edecek

Delaware Bölge Mahkemesindeki bir mahkeme dosyasına göre, Adalet Bakanlığıyla anlaşma yapan Hunter Biden, kendisine yöneltilen vergi suçlamaları ve yasa dışı şekilde silah bulundurmayla ilgili 3 federal suçu kabul edecek.

53 yaşındaki Hunter Biden'a bu anlaşmayla savcıların, hapis cezasından kurtularak denetimli serbestlik önereceği ifade ediliyor.

Savcılık ile Hunter Biden arasında varılacak anlaşmayı, davaya bakan federal yargıcın onaylaması gerekiyor.

Baba Biden'ın seçimine etkisi büyük olacak

Siyasi analistler, Hunter Biden'ın suçunu kabul etmesinin, 2024 Başkanlık seçimlerine tekrar aday olması beklenen Başkan Joe Biden'a etkisinin büyük olacağı yorumlarını yapıyor.

Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Delaware Başsavcısı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.

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